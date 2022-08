Fabula 12: Gli attori di Mare Fuori mobilitano i fan, oltre 400 ragazzi dalla Toscana alla Sicilia attesi a Bellizzi domenica 28 Agosto. Rocco Papaleo chiude il premio venerdì 2 settembre

Condividi

Nel mezzo Stefano Fresi, Gianluca Impastato,

Gaetano Pecoraro, Clementino e Maurizio Casagrande

Al vaglio tante favole ambientate nei luoghi d’origine dei partecipanti

In Arena Troisi gli incontri in programma dalle 17.30

Nell’Aula Consiliare laboratori di scrittura, giornalismo, musica e pittura

OGNI SERA IN PIAZZA DEL POPOLO LO SPETTACOLO CON TUTTI I PROTAGONISTI

Bellizzi (Salerno) 26 agosto 2022 Giovani da tutta Italia approdano a Bellizzi. In oltre 400, dalla Toscana alla Sicilia, partecipano al Fabula 2022, il Festival della scrittura dei ragazzi, realizzato con il patrocinio di Rai Campania e il Comune di Bellizzi, in programma da domenica 28 agosto a venerdì 2 settembre.

Al vaglio tante favole ambientate nei luoghi d’origine dei partecipanti. L’obiettivo primario è dare ai ragazzi l’opportunità di riappropriarsi del momento creativo e di farlo lontano dalla tecnologia, facendo leva sulla loro innata creatività e sulla valorizzazione dei contesti d’appartenenza sia da un punto di vista geografico sia sociale.

Si parte dopodomani, domenica 28 agosto: i primi ospiti al cospetto dei dreamers saranno Artem, Matteo Paolillo e Antonio Orefice, ovvero Pino O’ Pazzo, Edoardo e Totò in Mare Fuori, la serie tv creata da Cristiana Farina e Maurizio Careddu (prodotto Rai e dallo scorso giugno arrivata anche su Netflix) diventata nel giro di un paio d’anni un piccolo fenomeno seriale, raggiungendo un vastissimo pubblico nazionale, dai bambini di 10 anni ai sessantenni. I tre protagonisti arrivano a Bellizzi dopo aver terminato le riprese della terza stagione (con una quarta già prevista), in produzione proprio in queste settimane e inserita nel palinsesto della Rai per il prossimo autunno e inverno. I fan del gruppo di ragazzi detenuti nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli sono pronti a intonare «O mar for» di Matteo Paolillo, in arte Icaro, salernitano sanguigno classe 95, che nella serie interpreta Edoardo, ma anche a chiedere loro sogni, aspirazioni e ovviamente spoiler sulle nuove puntate in arrivo. Il cast di Mare Fuori incontra affabulatori (i più piccoli, dagli 8 ai 15 anni) e creativi (dai 15 anni in su) alle 18.30 in Arena Troisi (Via Nino Bixio); Artem, Matteo e Antonio ritirano il Premio Fabula alle 20.30, in Piazza del Popolo.

Qui, da quest’anno, ogni sera, si conclude la tipica giornata Fabula con momenti musicali e d’intrattenimento di grande pregio, sempre con una particolare attenzione al mondo dei ragazzi.

Stefano Fresi sarà il secondo ospite Festival: l’inarrestabile attore, pianista, comedian e compositore fuori dagli schemi, sensibile e scanzonato, è atteso lunedì 29 agosto. Esattamente un mese dopo Fresi tornerà al cinema (dal 29 settembre) con un nuovo film, Tutti a bordo, per tutta la famiglia interpretato anche da Giovanni Storti, Carlo Buccirosso e Giulia Michelini. La pellicola racconta la storia di due litigiosi fratelli che devono riuscire a recuperare una comitiva di bambini che è partita in treno senza di loro, rimasti a battibeccare su una banchina.

Due big martedì 30: Gianluca Impastato e Gaetano Pecoraro. Con la comicità del primo, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Colorado, i ragazzi si riapproprieranno di un momento di allegria e leggerezza, in serata, piccoli e grandi potranno scoprire con lo spettacolo come nascono i personaggi più celebri di Impastato: il sommelier strampalato Chicco D’Oliva, l’uomo dei misteri Mariello Parapappo. Lo stesso giorno arriverà anche Gaetano Pecoraro, tv reporter delle Iene, autore del suo primo libro, “Il male non è qui” (Sperlig & Kupfer), in cui ha raccolto il racconto di un famoso magistrato impegnato nel vano tentativo di catturare il ricercato al vertice di Cosa nostra Matteo Messina Denaro.

Il 31 arriva Clementino: con i natali avellinesi, il cantautore cresce nella provincia di Napoli tra Cimitile e Nola e raggiunge la notorietà di massa anche con la partecipazione tra i giudici della trasmissione TV The Voice Senior su Rai 1 e la conduzione in tandem con Lorella Boccia dell’ultima edizione di Made in Sud su Rai 2. Il rapper, reduce da un tour estivo di successo, con il quale ha animato le piazze di diverse località italiane è pronto a mettersi a nudo di fronte al muro dei ragazzi del Fabula.

L’1 settembre tocca Maurizio Casagrande: tra i più amati interpreti della commedia italiana, si è costruito una carriera di successo nel cinema, nella televisione e nel teatro nostrano, ma soprattutto è figlio dell’allievo di Eduardo, Antonio Casagrande, scomparso appena un mese fa, nel ricordo del quale l’Arena Troisi tributerà un omaggio a sorpresa.

All’attore, regista, sceneggiatore e showman italiano Rocco Papaleo l’onore di chiudere, venerdì 2 settembre, la dodicesima edizione del Premio Fabula. In attesa dell’uscita del suo quarto film da regista, Scordato, in cui ha fatto debuttare la cantante Giorgia come attrice, sarà a Bellizzi per raccontare ricordi e aspirazioni.

LABORATORI In programma per i ragazzi anche laboratori (in Aula Consiliare, Via Manin) di scrittura creativa, giornalismo, musica (con l’artista Piervito Grisù) e pittura, preferenze emerse nel corso degli incontri preventivi che si svolgono nelle scuole che prendono parte al progetto. Dopo ci si sposta nell’area incontri dedicata, l’Arena Troisi (Via Nino Bixio), dove, dalle 17.30, si tengono mini dibattiti con personaggi dell’imprenditoria, della cultura e dello spettacolo.

E INCONTRI Sempre accesi anche i riflettori sugli esempi sani: molto fitto anche il programma di incontri che precede i big e che apre uno spaccato sugli sport paralimpici, la forza della religione, la legalità e il giornalismo d’inchiesta, il valore della scuola e la responsabilità didattica e umana di chi sale in cattedra. L’Area incontri ospiterà lunedì 29 dalle 17.30 Domenico Giani, Presidente della confederazione delle Misericordie d’Italia, S.E. Monsignore Andrea Bellandi, Arcivescovo della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, Giancarlo Conticchio, Questore di Salerno e il campione paralimpico Roberto Cavicchi, capitano di lungo corso del parasnowboard azzurro. Martedì 30 agosto i ragazzi incontrano il Carlo Mazzone, tra i migliori dieci prof al mondo. Docente di informatica a Benevento, è il primo italiano a riuscire ad arrivare nella decina di finalisti che cercheranno di aggiudicarsi il Global Teacher prize. Mercoledì 31 agosto sarà la volta di Suor Gabriella Bottani, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Alessandra Camassa, Presidente del Tribunale di Marsala; giovedì 1 settembre Prof Luigino Bruni, economista e professore ordinario LUMSA, Nello Scavo, giornalista d’inchiesta che negli anni ha indagato sulla criminalità organizzata e il terrorismo globale, firmando servizi da molte zone calde come la ex Jugoslavia, il Sudest asiatico, i paesi dell’ex urss, l’America Latina, il Corno d’Africa e il Maghreb. Infine venerdì 2 settembre toccherà a Zakia Seddiki Attanasio, vedova dell’ambasciatore Luca Attanasio, Gabriele Gionti e Don Matteo Galaverni, membri della Specola Vaticana e gli uomini della Polizia Postale, preposta al contrasto delle frodi.

L’iniziativa culturale, nata nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, comunicatore ed autore radiofonico e televisivo, allo scopo di stimolare la creatività dei ragazzi attraverso la scrittura, raggiunge la sua dodicesima edizione.

Per informazioni www.premiofabula.it