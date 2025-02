Fabrizio Corona, come sta il figlio Thiago: “Non c’è cosa peggiore che vederlo stare male”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Fabrizio Corona ha trascorso le ultime ore in ospedale perché il figlio Thiago non è stato bene. Il piccolo, avuto dalla relazione con la compagna Sara Barbieri, è nato lo scorso 21 dicembre e a causa di una bronchiolite è stato ricoverato in ospedale. "Questo scricciolo ha avuto la sua prima bronchiolite, non c'è stata cosa peggiore di averlo visto stare male… Ma è un torello di 6 kg e sta reagendo bene", ha scritto Fabrizio Corona a corredo dello scatto che lo ritrae sopra il lettino d'ospedale mentre abbraccia il piccolo Thiago. "Sei il mio cuore baby Thiaghino speriamo di tornare presto a casa", ha concluso l'ex re dei paparazzi. Dalla foto condivisa sui social dalla giovane compagna Sara Barbieri, il piccolo Thiago che ha compiuto da poco un mese, appare sereno tra le braccia del suo papà. La bronchiolite è un'infezione virale che colpisce più gravemente i neonati, ma i due genitori sono fiduciosi e sperano che possano presto tornare a casa. —[email protected] (Web Info)

