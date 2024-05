0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il furto del cellulare di Fabio Rovazzi durante una diretta Instagram in centro a Milano? Divenuto subito virale, era in realtà un 'falso', una trovata pubblicitaria per lanciare 'Maranza', il nuovo brano realizzato con Il Pagante, in uscita dal 15 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 17 maggio. Il filmato aveva fatto subito il giro di web e social ma alcuni fan avevano avanzato qualche dubbio sul fatto che fosse vero. "Ci tenevo a tranquillizzarvi – dice Rovazzi in un video pubblicato su Instagram – abbiamo fatto tutto questo perché domani a mezzanotte esce Maranza". Nel brano, con un mix di provocazione e divertimento, sullo sfondo della Madonnina, Il Pagante, duo milanese composto da Roberta Branchini e Eddy Veerus, e Rovazzi immortalano il ritratto fedelissimo e dissacrante del 'Maranza' (o 'tamarro' o 'zarro'), sciorinando nota dopo nota i codici estetici e comportamentali di quello che, da fenomeno prettamente milanese, ha scavallato i confini della città per arrivare dappertutto a colpi di borselli griffati, orologi di valore, tute acetate, collane in bella vista e drill nelle cuffie. —[email protected] (Web Info)

