Fabio Fognini nel cast di Ballando con le stelle: “Il tennis è la mia vita, ma prometto…”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Fabio Fognini entra ufficialmente nel cast di 'Ballando con le stelle'. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video, postato sul profilo Instagram del programma. L'ex tennista italiano ha scelto di comunicare la sua partecipazione al dance show di Rai 1 direttamente dal campo da tennis, simbolo della sua carriera: "Ciao a tutti, mi vedete ancora vestito da tennis, perché come ben sapete il tennis è la mia vita". Ma ora è arrivato il momento di mettersi in gioco: "Però quest'anno ho deciso di scendere in pista, sarò presente a Ballando con le stelle. Prometto di metterci tanta passione e allegria, e spero di azzeccare qualche passo. Ragazzi ci vediamo presto", ha concluso lo sportivo. Il nome di Fabio Fognini va ad aggiungersi agli altri concorrenti annunciati i giorni scorsi. Nel cast sono stati confermati al momento anche la signora Coriandoli/Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D'Urso, Martina Colombari e Nancy Brilli. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.