Fabiano (Icch): “Il Paese con i grandi eventi ha occasione di fare squadra”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Con Icch ci occupiamo di approfondire i temi della comunicazione che hanno dei risvolti economico-politico-sociali sul nostro Paese e quindi, visto il G7 a guida italiana che abbiamo appena ospitato in Puglia, il Giubileo che avremo nel 2025 e Milano, Cortina nel 2026, ovviamente ci sembrava opportuno fare un approfondimento su questi temi. Innanzitutto, concentrandoci sui risvolti politici, economici, sociali che avranno questi importanti appuntamenti. Poi su come il Paese debba cogliere questa opportunità, mettendo a sistema le migliori eccellenze di cui disponiamo, perché questi grandi eventi possono rappresentare una svolta a livello di immagine, sia in senso positivo che negativo. Bisogna concentrarsi e fare squadra il più possibile". Lo ha detto il segretario generale di International Corporate Communication Hub Pierangelo Fabiano intervenendo all'incontro 'Grandi eventi – Una ricchezza culturale ed economica per il Paese' in occasione della presentazione del nuovo numero The Corporate Communication Magazine che si è tenuta oggi presso l’associazione Civita a Roma. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie ! Paypal : [email protected]

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.