F1 Gp Arabia, super pole di Verstappen con Red Bull. Quarto Leclerc

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Max Verstappen si prende un'inaspettata pole position nelle qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita, mentre la Ferrari delude ancora. Oggi, sabato 19 aprile, il pilota olandese ha fatto segnare un incredibile 1'27"294, record della pista, e partirà dalla prima posizione affiancato in prima fila da Oscar Piastri (1'27''304), secondo con la sua McLaren e beffato dal campione del mondo in carica all'ultimo tentativo. In terza posizione la Mercedes di George Russell (1'27''407). Partirà ancora una volta dalla seconda fila anche Charles Leclerc (1'27''670), che colleziona un altro quarto posto con la sua Ferrari. Terza fila con l'altra Mercedes di Kimi Antonelli (1'27''866) e Carlos Sainz (1'28''164), finalmente a suo agio con la Williams. L'ex ferrarista precede di una posizione Lewis Hamilton (1'28''201), ovvero il pilota che lo ha sostituito a Maranello, che partirà soltanto settimo con la sua rossa. La vera grande delusione di giornata però, ancora una volta, è Lando Norris, che dopo poco più di due minuti dall'inizio del Q3, e senza nemmeno completare un giro, finisce a muro dopo aver preso con troppa velocità un cordolo: il leader Mondiale partirà dalla decima posizione, in quinta fila. A completare la top ten la Red Bull di Yuki Tsunoda, ottavo (1'28''204), e l'Alpine di Pierre Gasly, nono (1'28''367). 1. Max Verstappen (Red Bull) 2. Oscar Piastri (McLaren) 3. George Russell (Mercedes) 4. Charles Leclerc (Ferrari) 5. Kimi Antonelli (Mercedes) 6. Carlos Sainz (Williams) 7. Lewis Hamilton (Ferrari) 8. Yuki Tsunoda (Red Bull) 9. Pierre Gasly (Alpine) 10. Lando Norris (McLaren) 11. Alexander Albon (Williams) 12. Liam Lawson (Racing Bulls) 13. Fernando Alonso (Aston Martin) 14. Isack Hadjar (Racing Bulls) 15. Oliver Bearman (Haas) 16. Lance Stroll (Aston Martin) 17. Jack Doohan (Alpine) 18. Nico Hulkenberg (Sauber) 19. Esteban Ocon (Haas) 20. Gabriel Bortoleto (Sauber). —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.