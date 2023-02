Extraterrestri! Il Napoli sbanca il Mapei Stadium e vola

Condividi

di Luca Muratgia.

La corazzata Napoli sembra non conoscere ostacoli e vince l’ennesima, decisiva partita che, a 15 giornate dalla fine del campionato, può assumere, forse in maniera definitiva, i connotati della storia. Eppure la partita contro il Sassuolo rappresentava, nelle aspettative della vigilia, un banco di prova decisamente impegnativo . Gli emiliani, per tradizione, sono sempre stati considerati una sorta di “bestia nera “ per il Napoli, soprattutto sul loro campo che ha riservato, in passato, non poche amarezze ai tifosi azzurri; basti ricordare, al riguardo, le due ultime trasferte in Emilia dove il Napoli ha subito due rimonte clamorose nei secondi finali, che lo hanno privato della vittoria e di punti, poi rivelatisi determinanti per il mancato conseguimento dei rispettivi obiettivi stagionali. Anche il Napoli di Sarri, proprio quello dei 91 punti, a Sassuolo non andò oltre il pareggio, perdendo due punti decisivi nel duello scudetto contro la Juventus. I neroverdi si sono presentati alla partita di ieri in piena forma, reduci da diversi risultati utili consecutivi tra cui il memorabile 2-5 di San Siro contro i rossoneri del Milan. La squadra di Dionisi è considerato ad oggi una sorta di “piccolo Napoli “ con un 4-3-3 speculare dove ogni componente della formazione titolare ha piena contezza sul da farsi, su come sfruttare al meglio i punti deboli degli avversari e con individualità importanti, su tutti Berardi, assente per infortunio, Laurente, vera e propria spina nel fianco della difesa azzurra e Frattesi, mezzala rivelazione del campionato e già nel mirino dei più prestigiosi club italiani.

La partita vede i partenopei che, già dalle battute iniziali aggrediscono l’avversario manifestando da subito le proprie intenzioni, quella grinta, quella determinazione di chi vuole fare proprio l’incontro il prima possibile. Nonostante la superiorità tecnica e tattica il vantaggio azzurro deriva da una prodezza indivduale, una giocata fenomenale del fenomeno di casa; Kvaratskhelia che partendo dalla metà campo, supera avversari come birilli prima di incrociare sul secondo palo la rete dello 0-1 indirizzando in maniera chiara il match. La reazione della squadra di casa non si fa attendere e appena due minuti più tardi, lo scatenato Laurente, dopo un’azione personale, centra il palo alla destra del battuto Meret. Ma il Napoli di oggi è ingovernabile e Osimhen è devastante, dapprima centra anch’egli il palo e poi si inventa un gol che definire spettacolare è poco; si infila con potenza inaudita tra due avversari e, da posizione impossibile, nei pressi della linea di fondo, scaglia una paurosa sassata che sorprende sul suo palo in esterrefatto Consigli. Sullo 0-2 il Napoli potrebbe dilagare sfiorando più volte la terza segnatura ma, proprio sullo scadere della prima frazione di gioco, Laurente realizza la rete che avrebbe potuto riaprire la partita, ma l’arbitro annulla per la posizione di fuorigioco di Defrel che disorienta Olivera e che, pertanto, viene giustamente ritenuta influente dall’arbitro Colombo. Il secondo tempo si apre con il Napoli deciso a realizzare il gol che avrebbe messo la pietra tombale sull’incontro ma Osimhen si divora in un paio di circostanze la rete dello 0-3. Ma dopo la sfuriata iniziale il Napoli si accontenta, tenta di amministrare lasciando però troppo spesso l’iniziativa ai padroni di casa che hanno sempre avuto il merito di restare sempre in partita e facendo infuriare Spalletti che, come lui stesso ammetterà nelle dichiarazioni del dopo gara, ha avuto la sensazione che in alcune circostanze la propria squadra fiutasse poco il pericolo e rischiando di conseguenza oltre il necessario. C’è spazio infine per il Cholito Simeone che, subentrato ad un esausto Osimhen, si vede annullare, per fuorigioco di Lozano, la rete del possibile 0-3. Piccola delusione per il centravanti azzurro che però dimostra sempre di essere pronto quando viene chiamato in causa. Non c’è tempo di gioire perché alle porte c’è uno degli incontri più importanti della stagione. Martedì a Francoforte gli azzurri si giocano l’accesso ai quarti si finale di Champions e sarà spettacolo assicurato.