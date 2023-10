Expo Ferroviaria 2023 Milano – Eav e Stadler, alla presenza del ministro Salvini, hanno presentato il modello dei nuovi treni Stadler destinati alle linee vesuviane

Condividi

Presentato oggi, alla 11ª edizione dell’EXPO Ferroviaria di Milano Rho, da EAV e Stadler il modello dei nuovi treni destinati alle linee vesuviane. La commessa prevede complessivamente la realizzazione di100 treni, di cui 56 già contrattualizzati, il primo dei quali arriverà nella prossima primavera e sarà immesso in servizio per ottobre 2024. Gli altri 55 treni saranno consegnati circa due al mese con fine consegna prevista entro Giugno 2026. Il modello, raffigurante una porzione di vagone in scala reale, è stato illustrato alla presenza del Ministro alle Infrastrutture ed ai Trasporti On. Matteo Salvini e del Presidente della IV Commissione Consiliare della Regione CampaniaLuca Cascone, dal Presidente di Stadler Rail Valencia Inigo Parra, dal presidente di EAVUmberto De Gregorio e dal Direttore Marketing e Vendite Italia di StadlerMaurizio Oberti.

Inoltre, sempre nell’ambito dell’EXPO presso il Seminar Theatre, EAV e DAC (Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania) hanno organizzato, il seminario “Mobilità del Futuro: Tecnologie Aerospaziali al Servizio dell’Industria Ferroviaria”, e presentato il progetto di ricerca “Mercurio” su nuovi sistemi di monitoraggio e manutenzione con IOT (Internet of Things), realizzato in collaborazione con l’Università Federico II.