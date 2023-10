Ex Whirlpool Napoli, Italian Green Factory: “Accordo di programma entro gennaio 2024. II 30 e 31 ottobre la firma delle assunzioni”

Condividi

“Siamo soddisfatti come Italian Green Factory per l’esito dell’incontro che si è tenuto oggi presso il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il governo si è impegnato a sottoscrivere un accordo di programma entro il 31 gennaio 2024 per sostenere tutti gli investimenti previsti per il sito ex Whirlpool di Napoli. Tutti gli attori coinvolti saranno convocati dal MIMIT al più presto per adottare le misure necessarie per dare esecuzione al progetto in tempi compatibili con il cronoprogramma aziendale”.

Lo dichiara, Felice Granisso, ceo di Italian Green Factory, la newco del gruppo Tea Tek che si occuperà della reindustrializzazione del complesso ex Whirlpool di Napoli, al termine del tavolo istituzionale riunito oggi a Roma presso il MIMIT.

Aggiunge Granisso: “E’ un altro importante tassello dopo l’accordo sindacale raggiunto ieri in Regione Campania, dove è stato confermato l’impegno all’assunzione di tutti gli operai come previsto dal bando Zes per l’assegnazione dell’area industriale di via Argine. La firma dei contratti degli operai appartenenti al bacino ex Whirlpool – annuncia – avrà luogo il 30 e 31 ottobre presso lo stabilimento Italian Green Factory in via Argine 310. L’azienda vuole ringraziare – continua Granisso – tutte le Istituzioni, Governo, Parlamento, il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, il Comune di Napoli e il commissario Zes Campania. Sentiamo il sostegno loro e del sistema Paese in questa fase delicata nel percorso di ristrutturazione che chiude la lunga crisi industriale dell’ex Whirlpool”.

“Oggi è un nuovo inizio. Italian Green Factory sarà la prima fabbrica 5.0 di Napoli e del Mezzogiorno. Abbiamo l’ambizione di essere un modello di sviluppo sostenibile e competitivo’ conclude Granisso