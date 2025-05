Ex Ilva, Urso: “Temo che le ultime notizie non incoraggino nuovi investitori”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Su Ilva temo che le ultime notizie non incoraggino i nuovi investitori in quello che è un percorso difficile e sfidante per tutti a cui spero che tutte le istituzioni partecipino in maniera propositiva per evitare che anche gli investitori internazionali, che erano interessati ad acquisire gli impianti nella fase di piena decarbonizzazione, possano essere scoraggiati". Lo ha dichiarato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy a margine dell'evento "Presentazione del bilancio socio – economico di Lidl Italia", a Palazzo Piacentini. "Fin dall'inizio che abbiamo preso in mano questo dossier c'è stata la piena volontà di realizzare un processo di piena decarbonizzazione del sistema siderurgico italiano. Nei programmi che sono stati presentati agli investitori – sottolinea Urso – emerge la voglia di fare nel tempo più congruo possibile dell'ex Ilva di Taranto un modello di siderurgia green, che possa rendere orgoglioso questo paese e che possa corrispondere alle aspettative dei cittadini per quanto riguarda ambiente e salute". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.