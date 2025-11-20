Ex Ilva, continua la protesta a Genova: operai hanno dormito in strada

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Hanno dormito in strada, la scorsa notte, gli operai ex Ilva di Cornigliano, a Genova che ieri hanno occupato la fabbrica e sono scesi in strada per protestare contro il mancato accordo con il governo sul futuro della fabbrica.

Questa mattina alle 7 si è tenuta un’assemblea, oggi potrebbero tornare il presidente della Regione Marco Bucci e la sindaca di Genova Silvia Salis che già ieri hanno portato la propria vicinanza ai lavoratori.

cronaca

