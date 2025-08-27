EWC 2025 si conclude a Riad: OBSBOT rivoluziona l’esperienza di visione degli eSport con videografia basata sull’IA

7 minuto di lettura

Dopo sette settimane di competizioni entusiasmanti, la Esports World Cup 2025 (EWC 2025) – il più grande evento al mondo dedicato a eSport e gaming – si è conclusa a Riad, segnando un nuovo traguardo nella storia del gaming competitivo. In qualità di partner ufficiale per fotocamere e webcam, OBSBOT ha offerto soluzioni di imaging all’avanguardia basate sull’intelligenza artificiale, ridefinendo il modo in cui milioni di fan in tutto il mondo hanno vissuto le emozioni degli eSport.

Una celebrazione globale della cultura degli eSport

Dal 7 luglio al 24 agosto 2025, la Esports World Cup 2025 ha riunito la più grande comunità di eSport al mondo con 25 tornei su 24 titoli, 2.000 giocatori d’élite e 200 club provenienti da oltre 100 Paesi. Con un montepremi da record superiore ai 70 milioni di dollari, l’evento non è stato solo una vetrina di talento, ma anche una celebrazione globale della cultura del gaming.

I fan, sia online che in presenza, hanno potuto vivere un’esperienza immersiva tra match mozzafiato, musica dal vivo, café a tema anime, sale giochi retrò e cosplay, trasformando Riad nell’epicentro mondiale della cultura gaming e degli eSport durante l’estate. Le finali dell’evento hanno regalato momenti indimenticabili, tra cui le eccezionali prestazioni di AG.AL (All Gamers) in League of Legends e Honor of Kings, attirando l’attenzione dei fan e dei media di tutto il mondo.

Online, l’evento ha raggiunto centinaia di milioni di spettatori, con numeri da record nelle dirette streaming e una copertura mediatica globale che ne ha amplificato la risonanza. Sulle varie piattaforme, gli argomenti legati a EWC 2025 sono diventati trending topic in numerose regioni, generando un coinvolgimento senza precedenti e consacrando la Esports World Cup 2025 come un vero spettacolo di portata mondiale.

La tecnologia al centro dell’azione

Durante l’intero torneo, OBSBOT ha impiegato 100 unità della sua videocamera di punta Tail 2, dotata di intelligenza artificiale e streaming 4K, all’interno delle sedi dell’EWC. Grazie alla tecnologia AI Tracking 2.0, all’eccezionale nitidezza in ultra-HD e al supporto di protocolli di trasmissione professionali come NDI, OBSBOT ha garantito ai fan una copertura fluida e dinamica da più angolazioni — dai momenti decisivi fino all’intensità espressa sui volti dei giocatori.

Dai primi piani durante le fasi più concitate del gioco alle celebrazioni post-partita e alle cerimonie di premiazione, le videocamere compatte ma potenti di OBSBOT si sono integrate perfettamente nel flusso di lavoro multicamera dell’EWC. Grazie al design compatto e alla configurazione plug-and-play, i produttori hanno potuto catturare momenti cinematografici senza la necessità di attrezzature ingombranti o grandi troupe, ottimizzando tempi e risorse.

Questa flessibilità ha inoltre aperto la strada a nuovi formati di contenuto, dai vlog del backstage ai diari delle squadre, fino alle attivazioni musicali e con i fan nel dietro le quinte, ampliando le possibilità narrative dell’EWC.

OBSBOT e i team partner protagonisti sul palcoscenico

OBSBOT ha orgogliosamente supportato sei team d’élite durante l’intero torneo: AG.AL (League of Legends), AG.AL (Honor of Kings), XI LAI GAMING (XLG), Alliance, NRG (VALORANT) e Wildcard Gaming (Rocket League).

Le loro vittorie e prestazioni, valorizzate dalla videografia d’avanguardia di OBSBOT, hanno catturato l’attenzione del pubblico e dei media a livello globale. Un risultato che sottolinea l’impegno costante di OBSBOT nel mettere a disposizione di giocatori e creator una tecnologia capace di cogliere ogni mossa decisiva, ogni reazione emotiva e ogni momento memorabile.

Un punto di incontro per i fan all’EWC

Presso l’Arena 13: Content Creator Park, migliaia di visitatori hanno potuto scoprire da vicino le innovazioni di OBSBOT. Lo stand interattivo ha presentato la videocamera per streaming OBSBOT Tail 2 e la webcam di punta OBSBOT Tiny 2, mentre gli incontri con team di spicco come Alliance, NRG, XLG e AL hanno trasformato lo spazio in un vero e proprio centro pulsante di energia e coinvolgimento dei fan.

Per il pubblico da remoto, OBSBOT ha esteso l’esperienza online con contenuti esclusivi, commenti in diretta e giveaway dedicati alla community.

“Gli eSport sono più di una competizione. Sono un linguaggio universale fatto di passione, creatività e connessione,” ha dichiarato Liu Bo, CEO e fondatore di OBSBOT. “Siamo onorati di aver supportato l’EWC 2025 con le nostre tecnologie di imaging basate sull’intelligenza artificiale, assicurando che ogni storia, ogni reazione e ogni vittoria vengano condivise con i fan di tutto il mondo. OBSBOT continuerà a sostenere la comunità globale degli eSport, aiutando giocatori, creator e appassionati a catturare il proprio momento.”



Uno sguardo al futuro

Con la conclusione dell’EWC 2025, OBSBOT ripercorre un’estate storica e guarda avanti, verso un ruolo ancora più centrale nel futuro degli eSport e della produzione di eventi live. I grandi tornei internazionali richiedono molto più di semplici videocamere: serve un ecosistema scalabile, adattabile e affidabile — e OBSBOT ha dimostrato di saperlo offrire.

L’azienda punta ora a rafforzare la propria presenza nel panorama globale degli eSport e della produzione dal vivo. Le future iniziative amplieranno il supporto di OBSBOT sia per i grandi eventi sia per le competizioni locali, con l’obiettivo di offrire a giocatori, community e fan strumenti di imaging innovativi. Con nuovi prodotti ed esperienze all’orizzonte, OBSBOT resta impegnata a spingersi oltre i confini della trasmissione live e del coinvolgimento del pubblico.

Unendo tecnologie di imaging di nuova generazione a una visione orientata ai creator, OBSBOT riafferma la propria missione: avvicinare le persone ai giochi, ai giocatori e alla community che amano.

Chi è OBSBOT

OBSBOT, leader globale nelle tecnologie di videografia intelligente, si dedica a connettere le persone e l’industria dell’imaging al futuro. Fondata nel 2016 e con sede a Shenzhen, l’azienda fornisce a live streamer e content creator soluzioni all’avanguardia basate su intelligenza artificiale e una qualità d’immagine eccezionale. Affidabile per una comunità eterogenea composta da creator indipendenti, professionisti del settore e partner aziendali, OBSBOT è impegnata a rivoluzionare lo storytelling visivo e a ridefinire il modo in cui le persone si connettono, creano e condividono, attraverso tecnologie e innovazioni d’avanguardia.

Informazioni sulla Esports World Cup

Esports World Cup (EWC) è un evento sportivo annuale di riferimento e una celebrazione globale dell’eccellenza competitiva e della passione per gli eSport. La competizione si distingue per il suo esclusivo formato cross-game, che vede i migliori club esports del mondo sfidarsi per il montepremi più alto nella storia degli eSport. Ospitata a Riad, in Arabia Saudita, nell’estate del 2025, l’EWC riunisce le community del gaming e degli eSport per incoronare il prossimo Club Campione della Esports World Cup.

