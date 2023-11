Evento “Il capitale umano al centro della filiera ittica” – Regione Campania e Formez PA – progetto Forza Pesca

Condividi

“Forza Pesca – Il capitale umano al centro della filiera ittica”, una 2 giorni che si terrà lunedì 13 e martedì 14 novembre presso l’Hotel Excelsior di Napoli, per condividere e valorizzare le buone pratiche per un più innovativo e sostenibile sviluppo del comparto ittico anche in termini di transizione e resilienza.

Saranno presenti le autorità istituzionali e politiche, l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, il Direttore Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Mariella Passari, il Dirigente UOD Caccia, Pesca e Agricoltura, Maurizio Cinque, il Presidente del Formez PA, Giovanni Anastasi ed il dirigente per la semplificazione amministrativa del Formez PA, Claudia Migliore.

L’evento prevede l’organizzazione di 2 tavoli tecnici, sulla pesca e sull’acquacultura, gestiti da esperti del settore, Alberico Simioli, esperto in programmazione comunitaria e gestione PO FEAMP 14-20 e Fabrizio Capoccioni, ricercatore del Centro Zootecnica e Acquacultura CREA.

Parteciperanno tra gli altri, ricercatori, referenti delle Capitanerie di Porto della regione, docenti dell’Università Federico II, associazioni di categoria ed imprese della filiera che interagiscono con l’intero comparto.