Evento culturale – Il risveglio dell’arte

Domenica, 19 luglio 2020, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, si terrà un evento artistico intitolato Il risveglio dell’arte, organizzato dall’associazione culturale NON ME NE VADO, a cura di Ferdinando Sorrentino.

L’evento, visto sotto forma di estemporanea, avrà luogo in Piazza Antonio De Martino, in Palma Campania.

Scopo del progetto è ritrarre la bellezza del mondo circostante attraverso la pittura e la scultura, immortalandola, così, negli occhi e nel cuore di chi ha atteso smanioso, dopo l’isolamento costretto, il suo risveglio.

Palma Campania, piccolo comune italiano, ne rispecchia il giusto albore, e accoglierà trenta artisti partecipanti nel seno della sua piazza più importante, lasciandoli partorire originalità, talento e passione sotto gli occhi stupiti dei passanti.

Sullo sfondo l’imponente Castello Aragonese, mentre le note di una musica classica aleggiano indisturbate tra gli sgabelli infondendo serenità.

A serata conclusa, una giuria, composta da galleristi, direttori museali, critici e maestri, decreterà tre finalisti ai quali verrà assegnato un premio.

Ferdinando Sorrentino è Curatore d’Arte ed Esperto in Legge. Padre di numerosi eventi culturali, come Meeting d’Arte Internazionale Biennale di Napoli, Non me ne vado I e II Edizione, L’Arte dint’a’ Legalità, nel novembre del 2018 fonda NON ME NE VADO, Associazione Culturale che si attiva per diffondere l’arte in tutte le sue forme, lasciandola camminare al fianco del tema della giustizia e della legalità, con lo scopo di valorizzare Napoli, svestendola dai preconcetti e da quei titoli indignitosi che, da sempre, le appendono addosso.