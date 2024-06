Eventi, Tarola (Enel): “Nostro marchio si proietta nel futuro grazie a questi”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Un marchio solido e storico come il nostro, costruito in 62 anni di storia, è un marchio che non ha bisogno di presentazioni. Quindi si potrebbe pensare che, non essendoci bisogno di ‘awarenes's, non ha bisogno di forme di comunicazione. Gli eventi invece, a nostro parere, sono un modo proprio per far vivere questo marchio, farlo vivere quotidianamente nel presente e soprattutto proiettarlo nel futuro. Quindi, ricorriamo molto agli eventi in Enel proprio per incontrare tutti i nostri stakeholder, a cominciare da quelli istituzionali, clienti, partner per finire con gli stakeholder esterni, perché comunque il miglior modo per vivere l'esperienza di brand è quello di incontrarsi. L'evento ha la caratteristica di far vivere a tutte le persone che vi partecipano un'esperienza unica ed irripetibile.” Ha dichiarato la Head of Brand, Adv and Internal Communication di Enel Costanza Tarola a margine dell’evento ‘Grandi eventi – Una ricchezza culturale ed economica per il Paese” in occasione della presentazione del nuovo numero The Corporate Communication Magazine presso l’associazione Civita a Roma. —[email protected] (Web Info)

