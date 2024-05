1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Ucraina, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda e Lussemburgo. Sono questi i primi 10 Paesi che nella prima semifinale di ieri, martedì 7 maggio 2024, si sono aggiudicati un posto nella finale dell'Eurovision Song Content di Malmö. Fuori: Australia, Azerbaigian, Islanda, Polonia e Moldavia. La semifinale di ieri ha visto anche l'esibizione di due dei cosiddetti Big Five, ovvero i paesi che forniscono la maggior parte dei finanziamenti per la competizione, ovvero Regno Unito e Germania, e della Svezia, che è la nazione ospitante – in quanto vincitrice della scorsa edizione – e quindi automaticamente in finale. La prossima semifinale si svolgerà domani sera, giovedì 9 maggio, e su 16 Paesi si decreteranno i prossimi 10 finalisti. A esibirsi ci saranno gli ultimi tre dei Big Five: Francia, Spagna e Italia. Organizzato dalla European Broadcasting Union, l'Eurovision si svolge ogni anno dal 1956 e raccoglie enormi numeri di spettatori: l'anno scorso si sono sintonizzati oltre 160 milioni di persone. Da quest’anno, i rappresentanti dei big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al Paese ospitante, la Svezia, si esibiranno dal vivo durante le semifinali e Angelina Mango si esibirà nella serata del 9 maggio per 16esima. Nonostante i 5 big siano già qualificati di diritto per la finale, avranno così l'opportunità di presentare le loro canzoni per intero in anteprima al pubblico e ai telespettatori (non con un semplice estratto, come in passato) contribuendo a incrementare l'interesse e l'engagement per le loro esibizioni prima della finale. Il voto del pubblico, la diretta Rai Il pubblico italiano potrà votare le sue canzoni preferite. La seconda semifinale andrà in onda in prima serata su Rai 2 e Rai Play oltre a essere trasmessa su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre. La finale invece andrà in onda sabato 11 maggio, sempre in prima serata, su Rai 1 oltre che su Rai Play e Rai Radio 2. A condurre la trasmissione televisiva torna l’effervescente coppia Mara Maionchi e Gabriele Corsi mentre per Rai Radio 2 il commento in simulcast quest’anno sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso. —[email protected] (Web Info)

