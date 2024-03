0 minuto di lettura

Angelina Mango non si snatura per l'Eurovision Song Contest 2024. L'artista ha deciso di portare sul palco del concorso, che quest'anno si terrà a Malmo dal 7 al 12 maggio, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo, 'La Noia', in una versione fedelissima all'originale, che le sta regalando enormi soddisfazioni. L'unica modifica, imposta dal regolamento dell'Eurovision, è stato – a quanto apprende l'Adnkronos – il taglio di 8 secondi. Il brano, nella versione attualmente in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme di streaming, dura infatti 3 minuti e 8 secondi. Mentre all'Eurovision i brani non possono superare i 3 minuti. Così – confrontando il testo registrato sul sito di Eurovision con quello attualmente ascoltabile – si scopre che il taglio di pochi secondi è caduto sul raddoppio della frase "È la cumbia della noia/È la cumbia della noia/Total" al termine della seconda strofa. La frase viene pronunciata una sola volta, invece che due. Tutto qui. Una modifica dunque che lascerà sostanzialmente invariato il brano. E con cui Angelina spera di conquistare anche il pubblico internazionale, dopo quello di Sanremo, al ritmo di cumbia. —[email protected] (Web Info)

