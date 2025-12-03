Europei nuoto, medaglia d’oro dell’Italia nella 4×50 mista
(Adnkronos) – Medaglia d’oro per l’Italia nella 4×50 mista agli Europei in vasca corta a Lublino, in Polonia, oggi mercoledì 3 dicembre: con il tempo di 1’36″09, Francesco Lazzari (22″88), Simone Cerasuolo (25″67), Silvia Di Pietro (24″62) e Sara Curtis (22″92) superano l’Olanda seconda (1’36″18) e i padroni di casa della Polonia (1’36″98). Il primo posto di specialità arriva due anni dopo l’oro di Otopeni 2023.
