Europei, l’Italia è oro nel fioretto a squadre femminile

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Le azzurre del fioretto a squadre femminile hanno battuto la Francia 38-37 nella finale dei campionati europei di scherma in corso di svolgimento a Genova. Il quartetto composto da Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Alice Volpi, prima di battere all'ultima stoccata le colleghe francesi, ha battuto la Germania 45-42 nei quarti e la Spagna 45-29 in semifinale. Gli azzurri della sciabola a squadre maschile hanno perso contro l'Ungheria campione in carica 45-35 nella finale dei campionati europei di scherma in corso di svolgimento a Genova. Il quartetto composto da Luca Curatoli, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre conquista la nona medaglia azzurra nella quarta giornata della competizione continentale, cedendo solo agli ungheresi campioni del mondo – Nicolas Iliasz, Krisztian Rabb, Andras Szatmari, Aron Szilagyi – che hanno estromesso proprio gli azzurri nei Mondiali a marzo in semifinale, dopo aver battuto 45-38 la Germania ai quarti e 45-42 la Francia in semifinale. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.