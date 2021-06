Europei, l’Italia batte il Galles: 1-0 | Mancini cambia otto giocatori su 11

Condividi

L’Italia all’Olimpico impone la sua legge: dopo la Turchia e la Svizzera anche il Galles deve chinare il capo davanti agli azzurri a cui basta una rete di Pessina al 39esimo del primo tempo per incassare i tre punti che proiettano i padroni di casa alla qualificazione come primi del girone a punteggio pieno, 9 punti.

Gli azzurri cominciano con una squadra diversa dalle ultime apparizioni: il mister Roberto Mancini cambia otto giocatori su 11. La partita è compassata, i gallesi sembrano accettare la sconfitta preoccupandosi solo di non subire la goleada per conquistare il secondo posto nel girone. Nel secondo tempo da segnalare un palo su punizione colpito da Bernardeschi, alcune buone azioni offensive dell’Italia con Chiesa e Belotti, mentre il Galles si difende dopo essere rimasto in 10, anche se Bale, il capitano, ha l’occasione per acciuffare il pareggio, ma la fallisce tirando alto.

