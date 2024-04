“Esprimo la massima solidarietà al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, e al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le vergognose scritte apparse a Caserta sui manifesti elettorali per le Europee. Frasi indecorose che non meritano nemmeno di essere ripetute e che, però, pongono l’attenzione su una campagna denigratoria anche mediatica lanciata da certa parte della sinistra contro il centrodestra, per mancanza di argomenti. Auspico una condanna decisa di quanto accaduto da parte di tutti e spero si tratti di un episodio isolato. Questo governo, qualcuno se lo dimentica, è stato votato dalla maggioranza degli italiani e chi lo insulta sta denigrando la maggioranza dei cittadini”. Così in una nota il portavoce di Forza Italia, l’On. Raffaele Nevi.