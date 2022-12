Europa Verde – Verdi Benevento: Revoca immediata della decisione di privatizzare il servizio idrico

Condividi

Un fermo e deciso no alla privatizzazione del servizio idrico dell’ambito distrettuale sannita. Questa la reazione di Europa Verde – Verdi Benevento all’indomani della delibera del 22 ottobre che di fatto privatizzava la gestione del servizio affidandola all’Eic. Essendo quest’ultima una società di capitali, (seppur a prevalenza pubblica: 51%) ha di fatto spostato l’asse del contesto verso i privati.

“Intendiamo ribadire in modo chiaro e netto la nostra posizione” spiegano i membri dell’esecutivo delle aree interne di Europa Verde Giuseppina Fontanella, Lucio di Filippo e Luigi Esposito (Benevento) supportati da Beniamino Rega (Caserta) e Gerardo de Cillis (Salerno) che aggiungono: “Il poter discutere di futuro, come se questo fosse ancora da scrivere, in un contesto che vede sicuramente intervenire esperti di rilevo, con chi queste scelte le ha determinate, ci pone l’obbligo di ribadire in modo chiaro e netto la nostra posizione sull’acqua pubblica”.

Chiaro anche il percorso da seguire: “Il soggetto giuridico cui affidare la gestione del servizio idrico integrato è da individuare nell’azienda speciale senza scopo di lucro prevista dall’art. 14 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, unico strumento idoneo a salvaguardare l’acqua come bene comune. Ogni altra forma di gestione ci vedrà fortemente contrari, soprattutto quelle che portano verso la privatizzazione”. Posizione questa condivisa anche dai co-portavoce regionali Vincenzo Peretti e Fiorella Zabatta.

In conclusione: “Vogliamo rimettere in discussione quanto deciso a fine ottobre dal consiglio dell’ambito distrettuale sannita. Ci faremo carico di inviare a tutti i comuni del distretto, una bozza di delibera di consiglio comunale, dove si indicherà l’azienda consortile quale soggetto giuridico cui affidare la gestione del servizio e nello stesso tempo ad impegnare i propri rappresentanti in seno al consiglio di ambito distrettuale a proporre la revoca della delibera n. 1 del 25.10.2022 e di identificare nell’azienda speciale il modello di gestione totalmente pubblico e senza scopo di lucro dei Sistemi idrici integrati dei comuni sanniti”.