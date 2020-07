“Europa/Mezzogiorno, necessità e opportunità delle politiche di coesione”, alle 18 su facebook incontro con il Ministro per il Sud Provenzano

Condividi

Sgambato: “Oggi, con l’accordo sul Recovery Fund arrivato all’alba, nasce la vera Europa, quella fedele ai principi ispiratori della sua nascita, quella solidale ed inclusiva. Quella delle opportunità”.

“Europa/Mezzogiorno, necessità e opportunità delle politiche di coesione”, è il tema dell’incontro in diretta Facebook, in programma per il pomeriggio di oggi, ore 18, con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale.

Promosso da Camilla Sgambato, componente della segretaria nazionale del Partito Democratico con delega alla Scuola, il dibattito a più voci sarà moderato da Marilù Musto, giornalista de Il Mattino, e trasmesso dalle pagine fb del Pd di Santa Maria Capua Vetere, Dems Caserta, Camilla Sgambato (profilo) e Camilla Sgambato (pagina ufficiale).

Vi parteciperanno Cesare Avenia, presidente Confindustria Digitale e presidente Consorzio Viticultori Caserta, Piero De Luca, deputato Pd e responsabile nazionale Dipartimento Politiche Europee, Sgambato della segreteria di Zingaretti, Annamaria Sadutto, avvocato e candidata PD alla elezioni regionali Campania 2020.

“Oggi, con l’accordo sul Recovery Fund arrivato all’alba, nasce la vera Europa, quella fedele ai principi ispiratori della sua nascita, quella solidale ed inclusiva. Quella delle opportunità. Dopo una trattativa difficile, che è andata in porto grazie alla testardaggine al coraggio e alla competenza del presidente Giuseppe Conte e del ministro degli affari europei Enzo Amendola. I sovranisti di casa nostra farebbero bene a riconoscerlo e a ringraziare. L’Italia porterà a casa 209 miliardi, di cui 82 a fondo perduto e 127 di prestiti. Con un aumento di 36 miliardi di euro rispetto alla proposta iniziale.

Ora si apre la sfida della velocità e della concretezza. Ma anche della visione. Parte importante di questi fondi dovranno essere investiti nella conoscenza, nell’istruzione, perché la scuola, l’università e la ricerca costituiscono il più importante asset strategico su cui investire, generano valore e valori e sono la precondizione indispensabile per lo sviluppo del Paese”, dichiara Sgambato (Pd).