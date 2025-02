Europa League, Porto-Roma 1-1 nell’andata dei playoff

3 minuto di lettura

(Adnkronos) –

La Roma non va oltre il pareggio 1-1 con il Porto al Do Dragao, nella gara di andata del playoff di Europa League, in una partita che la squadra di Ranieri ha avuto in pugno per oltre un'ora, grazie al gol del vantaggio firmato da Celik sul finale di primo tempo. Poi nella ripresa una disattenzione ha portato al gol del pareggio dei portoghesi con Francisco Moura al 67' ed una ingenuità di Cristante, espulso, ha lasciato i giallorossi in dieci uomini per gli ultimi 20 minuti di sofferenza. La Roma comunque riesce a tenere il pareggio per giocarsi la prossima settimana all'Olimpico le sue chance di passaggio del turno. Ranieri sorprende un po' con l'11 di avvio con Pellegrini che parte titolare nonostante le critiche, mentre restano in panchina sia Hummels che Paredes a cui era stato lasciato un week-end di riposo. Dal 1' anche Cristante e Celik. Mentre Anselmi, dall'altra parte deve fare a meno degli infortunati Fernandes e Grujic. Torna dalla squalifica Samu Aghehowa e anche l'ex di turno Iván Marcano che si accomoda in panchina. Samu affiancato da Borges e Rodrigo Mora in avanti. La Roma controlla subito il gioco e al 5' affonda con Dovbyk che tocca di testa sugli sviluppi di un corner ma Saelemaekers cicca clamorosamente la conclusione dal limite dell'area. All'11' ancora giallorossi pericolosi: la difesa portoghese regala palla a Dovbyk che in progressione arriva al limite dell'area, ma sbaglia la conclusione mandando a lato, con Pellegrini che si era liberato e poteva essere servito in area. Un minuto dopo ancora Roma in avanti: gran palla recuperata da Koné in area, poi il centrocampista francese cade a terra in area in un contrasto e Pellegrini tocca appena davanti a Diogo Costa che blocca. Il Porto si fa vedere al 13' con Samu che serve Rodrigo Mora che però non calcia davanti a Svilar e gli attaccanti del Porto perdono il tempo. La squadra di Ranieri gioca meglio e al 19' Dovbyk lascia la conclusione a Dybala che prova il sinistro, ma il suo tentativo è troppo debole e interviene in maniera sicura Diogo Costa. I portoghesi provano a ripartire ma la difesa giallorossa è sempre messa bene. Al 30' Angelino mette al centro per Dybala, ma si inserisce Pellegrini che calcia di prima di piatto mandando sull'esterno della porta con Dybala che si arrabbia. Lo stesso argentino viene poi toccato duro sul ginocchio e al 40' è costretto a uscire. Al suo posto entra Baldanzi. La Roma non arretra e in pieno recupero trova il gol del meritato vantaggio. Al 50' grande azione di Baldanzi che fa partire la transizione offensiva dopo una palla conquistata sulla trequarti, sponda di Dovbyk e Celik che batte Diogo Costa per lo 0-1. Ad inizio ripresa Ranieri cambia ed inserisce El Shaarawy per Saelemaekers e Pisilli al posto di Konè, entrambi ammoniti. Il Porto prova ad iniziare con maggiore convinzione e al 47' Rodrigo Mora entra in area e conclude da buona posizione ma c'è l'ottimo intervento di Svilar a chiudere la porta della Roma che torna in avanti al 57' con Pellegrini che va subito vicino al gol con un sinistro da dentro l'area ma si immola Perez a respingere con il corpo. La squadra di Ranieri sfiora il raddoppio al 66': sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa di Cristante ma Diogo Costa si oppone e la difesa manda in angolo. Un minuto dopo il Porto trova un insperato pareggio: rinvio lungo di Diogo Costa che trova Pepè in profondità: il neo entrato viene chiuso da Celik e Mancini, ma arriva Francisco Moura che di sinistro trova la deviazione di Baldanzi e batte Svilar per l'1-1. Al 72' la gara cambia ancora con la Roma che resta in dieci per l'espulsione per doppio giallo a Cristante che interviene ingenuamente in ritardo su Borges. Ranieri aveva già inserito Soulè per Pellegrini ed è costretto a togliere Dovbyk per inserire Paredes per dare ordine e tranquillità. Al 78' sugli sviluppi di un corner arriva il destro al volo di Borges che calcia di poco alto sopra la traversa. Forcing del Porto con la Roma chiusa dietro a difendere il pareggio che porta a casa rimandando tutto alla prossima settimana. —[email protected] (Web Info)

