Europa incartata e autolesionista. Si salvi chi può

1 minuto di lettura

Condividi

Europa incartata con i suoi soloni e il popolo delle bandierine social non sa più per chi fare il tifo.

“La guerra permanente con la Russia è folle scelta politica di una classe dirigente fallita, non una necessità. Il programma “ReArm Eu” da ulteriori 800 md all’anno di spesa militare, presentato oggi dalla Presidente Von der Leyen, è previsto totalmente a debito pubblico. Implica 800md all’anno di tagli a Sanità, scuola e pensioni. Il conto per l’Italia è almeno 50md all’anno. L’Ue alla guerra la pagano i lavoratori, mentre si rigonfiano i portafogli degli azionisti degli armamenti. Vanno fermati. L’Ue deve essere ponte tra Ovest e Est, Nord e Sud. La difesa comune deve seguire una strategia di politica internazionale: negoziato con la Russia per la pace in Ucraina e costruzione di un ordine internazionale multilaterale.”

Stefano Fassina, economista e politico, già parlamentare della Repubblica

“Vedremo quanto ancora ci metteranno tutti questi saputelli europeisti progressisti sticazzisti della mia caldaia a dire che Zelensky ha fatto una cazzata fotonica.” Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo

E a proposito dei fantomatici dazi, il ministro Matteo Salvini””Il problema non sono i dazi di Trump ma quelli europei che ci auto-infliggiamo”

“Von der Leyen vuole togliere 800 miliardi di € ai popoli europei per la Guerra dell’UE e per armi all’Ucraina. Lo fa al di fuori delle sue competenze, del mandato della commissione, in totale spregio della loro stessa “democrazia”. Sono soldi che andrebbero in lavoro, sanità, pensioni, innovazione. Va fermata! Marco Rizzo, già parlamentare della Repubblica

Europa confusa e autolesionista. Si salvi chi può, Zelensky compreso.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.