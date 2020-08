+Europa e PLI in sintonia in Campania a sostegno di De Luca presidente

Condividi

COMUNICATO STAMPA

Crediamoci, insieme

Il Partito Liberale e’ impegnato a promuovere i temi politici liberali ed europeisti in queste elezioni regionali nel segno del comune riconoscimento , anche storico, dei valori comuni alla famiglia politica liberaldemocrartica europea.

Grazie ad un contatto Nazionale le due compagini, +Europa e PLI si sono trovate in sintonia in Campania grazie alla lungimiranza del Vice Segretario Nazionale Piercamillo Falasca e al Commissario e Consigliere Nazionale Stefano Maria Cuomo. La sintesi è stata condivisa intorno al simbolo +Campania in Europa ma anche su politiche nazionali che occorre contrastare dai territori, vedi la necessità di uno Stato Minimo per valorizzare la libertà economica per i giovani, artigiani e Partite IVA. Insomma si vogliono contrastare vizi assistenzialisti che questo governo continua a produrre e difendere. Insieme ci crediamo e siamo consapevoli che un Europa federale e delle macroregioni sarebbe la soluzione giusta per recuperare i nostri territori, la nostra regione.

Crediamo nella Campania protagonista in una Europa delle Regioni piu’ democratica e vicina alle esigenze reali dei cittadini europei.

I nostri candidati che collaboreranno nella lista +Campania in Europa, dopo una difficile ma non impossibile selezione saranno, su Napoli e Provincia, gli Avv. Anna BATTAGLIA e Francesco AVOLIO, su Caserta e Provincia il Segretario Provinciale PLI, Pasquale CAPALDO e la Dott.sa Lucia GRANATELLO ai quali è stato proposto di essere la testa di lista.

