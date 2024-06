Euro 2024, Svizzera-Germania 1-1: tedeschi si salvano allo scadere

1 minuto di lettura

Germania e Svizzera pareggiano 1-1 nel match valido per la terza e ultima giornata del Gruppo A di Euro 2024. I tedeschi chiudono al primo posto nel girone con 7 punti, gli elvetici sono secondo a quota 5 e passano agli ottavi di finale, con buone chance di trovare l'Italia. Nell'altro match, l'Ungheria batte la Scozia per 1-0 con il gol di Csoboth al 100': la rete in extremis regala il terzo posto ai magiari con 3 punti e con la speranza di accedere agli ottavi come una delle 4 migliori terze. Torneo finito per la Scozia, ultima a quota 1. Contro la Germania in formazione rimaneggiata, vista la qualificazione già centrata dopo 2 giornate, la Svizzera sfiora il colpaccio con il gol di Ndoye, a segno al 28' con una splendida deviazione al volo su cross di Freuler, in un'azione tutta targata Bologna. La Germania preme alla ricerca del pareggio che varrebbe il primo posto. La Mannschaft si rende pericolosa in avvio di ripresa con Musiala (50') e Kroos (55') ma non sfonda. Al 70' il pari sembra cosa fatta, ma il pallone calciato da Kimmich viene respinto in maniera provvidenziale da Akanji. Al 92' il gol dei padroni di casa: lo firma Fuellkrug, con un colpo di testa perfetto. La Germania è prima nel girone, la Svizzera è seconda e si appresta ad affrontare la seconda del Gruppo B: potrebbe essere l'Italia. —[email protected] (Web Info)

