Euro 2020, Italia -Turchia: buona la prima, 3 a 0

L’autogol di Demiral, il tap-in di Immobile e un tiro a giro di Insigne fanno bella la notte dell’Olimpico. Sognare è possibile, ma attenti all’entusiasmo

Inizia con il piede giusto l’avventura europea dell’Italia: gli azzurri all’Olimpico regolano con un netto 3-0 la Turchia nella gara inaugurale di Euro2020. In tribuna all’Olimpico di Roma tornano gli spettatori, ci sono 16 mila persone, tra di loro anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Per quanto riguarda le formazioni iniziali, con Verrati ancora indisponibile, gioca Locatelli dal 1′. Mancini in avanti punta su Berardi, Immobile e Insigne. Gunes si affida al talento di Calhanoglu e alla forza di Burak Yilmaz. Turchi col 4-1-4-1: Cakir; Celik, Soyuncu, Demiral, Meras; Yokuslu; Ozan Tufan; Karaman, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. L’Italia risponde col 4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Tre gol alla Turchia. Serve un tempo per andare in rete. Dopo un sospetto rigore (ma la regola sul mani in area è appena cambiata), al 53′ arriva l’autogol di Demiral su cross di Berardi a premiare l’assedio azzurro. Poi la il gol di Immobile che raccoglie su un tiro ribattuto di Spinazzola. Infine assist di Immobile a Insigne. Donnarumma inoperoso.

