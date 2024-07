Etna, nube di cenere da cratere Voragine: aeroporto di Catania ferma tutti i voli

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuova intensa eruzione dell'Etna oggi. Una nube vulcanica, alta diversi chilometri, emerge dal cratere Voragine e cenere lavica 'piove' su Catania e in numerosi altri centri abitati della provincia. Disposta la chiusura dell'aeroporto e la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. L'attività stromboliana è ripresa con forza alle 04.08 della notte scorsa, con l'emissione di una spettacolare fontana di lava. L'attività eruttiva è ancora in corso, come testimoniano i valori molto alti del tremore dei condotti magmatici del sistema registrati dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. Secondo l’Ingv, la cenere si disperde in direzione Est-Sud-Est. Si osserva inoltre che è iniziato un trabocco lavico dall'orlo occidentale del cratere Bocca Nuova. Dal punto di vista sismico l'ampiezza media del tremore vulcanico è ulteriormente aumentata. Chiuso aeroporto La Sac, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l'Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. Le operazioni riprenderanno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e sua rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. —[email protected] (Web Info)

