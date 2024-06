3 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'estate del 2024 vede gli italiani orientarsi sempre di più verso vacanze che coniugano il desiderio di relax con una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale. Questo è quanto emerge da un'analisi delle conversazioni sui social media condotta tra il 13 maggio e il 13 giugno da SocialData in esclusiva per Adnkronos. La ricerca ha esaminato oltre un milione di post con un'audience stimata di 48 milioni di utenti. L'attenzione sul tema è molto alta, con una stima di audience pari al 28% del totale delle conversazioni sui social e web nel periodo preso in oggetto. Le pubblicazioni si distribuiscono equamente tra uomini e donne (48% uomini, 52% donne), con la fascia d'età predominante che va dai 26 ai 40 anni (59%). Il sentiment generale è estremamente positivo, con l'81% delle menzioni che riflettono un atteggiamento favorevole verso il tema delle vacanze. Il tema "vacanze" ha mantenuto un trend costante durante il periodo analizzato, con una media giornaliera di 30.000 menzioni sul web e social. Gli hashtag più utilizzati sono stati "vacanze" (5557 menzioni), "mare" (2989), "travel" (2788), "estate" (2760) e "estate2024" (2610). Questi dati indicano che il mare rimane la meta preferita per le vacanze estive in Italia, seguita da termini associati a relax e viaggio. La sostenibilità continua a essere una priorità per molti viaggiatori italiani, con il 16% delle menzioni totali che riguardano alloggi eco-friendly e pratiche di viaggio sostenibili. Anche il turismo culturale (8%), l'enogastronomia (5%) e il benessere (4%) registrano un interesse significativo. Tuttavia, i viaggi d'avventura e di lusso rimangono una nicchia, con rispettivamente il 2,6% e l'1,6% delle menzioni. Sulle menzioni dominano i contenuti visual. Infatti, Facebook è la principale fonte delle menzioni relative alle vacanze (44%), seguito dalle news (22%), Instagram (14%), blog (13%), forum (4%) e Twitter (0,1%). Per quanto riguarda l'audience stimata, TikTok domina con il 40% (19 milioni di utenti), seguito da Instagram (32%) e YouTube (25%), che insieme catalizzano il 97% delle interazioni e visualizzazioni. Le località italiane più menzionate per le vacanze al mare sono Rimini, Taormina e Costa Smeralda. In particolare, Numana, pur essendo ultima per numero di menzioni, registra il sentiment positivo più alto (85%). Per le vacanze in montagna, le località più popolari sono Cortina, Livigno e Courmayeur, quest'ultima con il sentiment positivo più alto in assoluto (88%). Per quanto riguarda le destinazioni estere, Francia, Grecia e Svizzera sono le più menzionate, ma il sentiment positivo per le località estere è mediamente più basso rispetto a quello delle località italiane. Il Portogallo emerge come il Paese estero con il sentiment positivo più alto (68%). Nell'ultima settimana del periodo analizzato, il tema dei rincari delle vacanze ha registrato un picco significativo di 2.800 interazioni, con il costo dell'alloggio (20%), i voli (15%) e i trasporti (10%) come principali preoccupazioni. Gli utenti hanno anche discusso di inflazione (6%), costi delle spiagge private (11%) e strategie di risparmio (9%). Il tema "amore e passione" ha generato circa 70.000 interazioni all'interno del contesto generale delle vacanze, un volume superiore di dodici volte rispetto a quello relativo al “caro vacanze”. Le menzioni si concentrano principalmente su concetti di romanticismo e amore (40%), esperienze di coppia (15%), tradimenti (10%), e nuovi incontri amorosi (10%). Altri temi includono bellezza e attrazione (10%), famiglia e relazioni (5%), emozioni e sentimenti (5%), e passione e intimità (5%). Tra i post relativi al tema "vacanze", la parola "famiglia" ha il primato con 48.000 menzioni, seguita da "amici" (35.000), "coppia" (18.000), "single" (12.000), "vacanze separate" (6.000) e "soli con figli" (3.000). Tra i vip più citati nel contesto delle vacanze, Fedez è in cima con 22.000 menzioni, anche se il sentiment positivo rilevato è solo del 26%. Segue Damiano dei Maneskin con 12.000 menzioni e un sentiment positivo del 56%. Chiara Ferragni, con 7.400 menzioni, ha un sentiment del 34%. Francesca Fagnani e Simona Ventura completano la top 5 con rispettivamente 2.000 e 1.600 menzioni, ma Ventura registra il sentiment positivo più alto (57%). “Gli italiani dimostrano che l’estate è la stagione della leggerezza e della spensieratezza”, spiega Luca Ferlaino, partner di SocialData. “Dalle conversazioni social si può capire come cresca la voglia di staccare la spina e vivere momenti di relax e divertimento. Viaggi, attività all'aperto e incontri con amici e familiari, nuove passioni: questo è quello che gli italiani si aspettano dall’estate, quando il desiderio di svago e di esperienze positive diventa la priorità di molti, unitamente alla voglia di lasciarsi le preoccupazioni quotidiane alle spalle”. —[email protected] (Web Info)

