Estate da record a Napoli per MSC Crociere: per la prima volta in città 4 navi a settimana, 100 scali e mezzo milione di crocieristi nella stagione estiva

A bordo di MSC Seaside, per la prima volta a Napoli, la tradizionale cerimonia tra il comandante della nave e le principali autorità cittadine e marittime

Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC, ha dichiarato: “Estate da record per MSC Crociere a Napoli, grazie a 4 navi a settimana che effettueranno complessivamente 100 scali, movimentando ben 500 mila passeggeri”.

Napoli, 10 maggio 2025 – Per la prima volta a Napoli è arrivata MSC Seaside, vero gioiello “made in Italy” della flotta MSC Crociere. Per l’occasione si è svolta la tradizionale cerimonia del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine e dei rappresentanti del settore marittimo, accolti dal comandante della nave, Domenico Calise.

“L’arrivo di MSC Seaside nel porto di Napoli porta a pieno regime la nuova stagione estiva della Compagnia nel capoluogo partenopeo” sottolinea Leonardo Massa, Vice President Southern Europe di MSC Crociere. “È, infatti, la quarta nave che ogni settimana farà da sfondo al porto di Napoli, stagliandosi ogni sabato davanti al profilo del Vesuvio, oltre a MSC World Europa ogni lunedì, MSC Magnifica ogni martedì e MSC Divina ogni giovedì. Quattro navi che durante tutta la stagione estiva toccheranno il porto di Napoli ben 100 volte, movimentando oltre mezzo milione di turisti nella città partenopea e generando un significativo indotto turistico, economico e occupazionale”.

“Si tratta di un vero e proprio record, visto che in passato Napoli non ha mai visto attraccare 4 navi di una stessa compagnia a settimana. Un’ulteriore testimonianza di quanto Napoli e la Campania siano centrali nelle strategie di MSC Crociere” ha concluso Massa.

MSC Seaside è una delle navi più sofisticate mai costruite da Fincantieri, con un design rivoluzionario e riconoscibile grazie alla caratteristica poppa dalla forma slanciata. È stata la prima nave dotata di una promenade esterna che gira intorno allo scafo che permette agli ospiti di godersi il mare più da vicino. Grazie ai numerosi spazi pubblici di cui è dotata, MSC Seaside è in grado di offrire un intrattenimento di primo livello, una serie di nuovi ristoranti tematici di cucina internazionale, strutture adatte alle famiglie, l’MSC Yacht Club, punto di riferimento per gli ospiti più esigenti che sono alla ricerca di lusso e privacy, strutture di ogni genere per lo sport e il benessere e molto altro ancora.

La nave partirà da Napoli ogni sabato alla volta di Livorno, Marsiglia, Barcellona, Tunisi e Palermo, prima di terminare la crociera di nuovo a Napoli il sabato successivo. Il 25 ottobre la nave partirà da Napoli per dirigersi verso i Caraibi, dove trascorrerà la prossima stagione invernale con crociere in partenza da Miami.

Stazza lorda: 153.516 tonnellate

153.516 tonnellate Capacità massima: 5.084 ospiti

5.084 ospiti Membri dell’equipaggio: 1.513

1.513 Numero di cabine: 2.026

2.026 Lunghezza: 323 metri

323 metri Larghezza: 41 metri

41 metri Altezza: 72 metri

72 metri Velocità massima: 22.95 nodi

Design unico MSC Seaside presenta una serie di caratteristiche di design distintive e innovative rispetto a qualsiasi altra nave.

Due esclusive passerelle in vetro e il caratteristico “Ponte dei sospiri” a 40 metri di altezza offrono agli ospiti un’incredibile e suggestiva vista sull’oceano. Una promenade che gira intorno alla nave mette a contatto gli ospiti con il mare.

Ampia gamma di cabine – Famiglie e gruppi numerosi possono trovare la sistemazione ideale per le proprie esigenze. La nave offre cabine modulari flessibili, che possono ospitare gruppi e famiglie fino a un massimo di dieci persone, esclusive suite angolari con splendida vista sul mare, cabine dotate di ampie terrazze private che affacciano sul pontile e lussuose suite con vasca idromassaggio esterna.

Intrattenimento ricco e variegato – MSC Seaside non offre solo una pista da bowling regolamentare, il cinema XD e la più lunga zip line sul mare, ma anche un aquapark interattivo con cinque scivoli acquatici lunghi fino a 160 metri e una spray area per bambini.

Vasta offerta gastronomica – MSC Seaside offrirà agli ospiti un’ampia scelta gastronomica all’interno e all’esterno della nave con un’invitante gamma di ristoranti internazionali. Uno tra i più rinomati è l’Asian Market Kitchen del famoso chef pan-asiatico Roy Yamaguchi. Troviamo anche un ristorante lussuoso di pesce, Ocean Cay, un’autentica steakhouse in stile americano, il Butcher’s Cut e un nuovo bistrot francese, La Bohème.

Strutture e servizi eccezionali per famiglie e bambini di tutte le età – MSC Seaside offre un tipo di intrattenimento totalmente nuovo che va oltre ciò che le famiglie si aspettano da MSC Crociere. Oltre all’intrattenimento per bambini, che dura tutto il giorno, e sei aree dedicate ai bambini e ai ragazzi di tutte le età, gli ospiti possono anche prendere parte al nuovissimo DOREMI Family Cinema e ad un nuovo eccitante buzzer game.

La Divisione Crociere del Gruppo MSC

La Divisione Crociere del Gruppo MSC – il leader mondiale nel settore dei trasporti a capitale interamente privato – ha sede a Ginevra e controlla due diversi brand: MSC Crociere, che copre i segmenti contemporaneo e premium (MSC Yacht Club), ed Explora Journeys, dedicato al segmento del lusso. MSC Crociere è la terza compagnia crocieristica al mondo e leader di mercato in Italia ed Europa, con una forte e crescente presenza in Nord America. Grazie a una flotta di 23 moderne navi, operanti nei cinque continenti, la Compagnia offre crociere in più di 100 paesi, con oltre 300 destinazioni, permettendo agli ospiti di fare esperienze indimenticabili vivendo un’ospitalità all’insegna dell’eccellenza. Lanciato nel 2023, Explora Journeys è il brand del segmento lusso che sta ridefinendo l’esperienza dei viaggi oceanici per una nuova generazione di viaggiatori esigenti. La flotta, composta attualmente da due navi che diventeranno sei entro il 2028, offre un’esperienza di lusso raffinata e naturale.

