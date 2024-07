Estate a Ottaviano, gli eventi di luglio. Torna il talent show di Palazzo Mediceo

0 minuto di lettura

Teatro, musica, divertimento e l’attesissimo talent show che ormai da anni valorizza gli artisti emergenti di Ottaviano. È un luglio ricco di appuntamenti quello programmato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Biagio Simonetti e nello specifico dall’assessore agli eventi Angelo Alterio. Si comincia sabato 13 luglio con la rappresentazione teatrale “Morte di Carnevale”, messa in scena dalla compagnia “Sipario Aperto”. Appuntamento alle 21 a Palazzo Mediceo.

Il 19 luglio, invece, alle 21 in piazza San Gennarello ci sarà la “Corrida”, con dilettanti e appassionati di musica e spettacolo pronti a cimentarsi

Il 27 luglio l’attesissimo Ottaviano’s got talent, il talent show voluto dall’amministrazione comunale che si terrà nei giardini di Palazzo Mediceo con inizio alle 20,30.

Giunto alla terza edizione, Ottaviano’s got talent è ormai diventato un appuntamento imperdibile per ammirare giovani artisti di Ottaviano e non solo che hanno voglia di farsi conoscere. In palio c’è un premio di 400 euro. Fino al 19 luglio è possibile inviare la propria candidatura al talent compilando il seguente form clicca qui

