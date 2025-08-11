Estate a Nola: una rassegna culturale dal 16 agosto al 1° settembre

0 minuto di lettura

NOLA – L’estate nolana si anima con una rassegna culturale che, dal 16 agosto al 1° settembre, porterà musica, spettacoli, incontri e momenti di condivisione in diversi luoghi della città. Un’iniziativa attesa e apprezzata, che restituisce centralità alla cultura e alla comunità, rendendo più viva e partecipata la stagione estiva.

Tra le novità più significative, il ritorno del Parco Mastrilli come spazio di aggregazione e spettacolo. Dopo anni di silenzio, il parco torna a essere protagonista, offrendo un palcoscenico naturale a eventi e attività che coinvolgeranno cittadini di tutte le età.

“È importante creare legami con la comunità, specialmente durante i periodi di caldo e di vacanza. Sentirsi meno soli durante l’estate è un’opportunità per prendersi cura degli altri”, ha dichiarato Vincenzo Iovino di Più Nola Oltre, tra i promotori della rassegna. Un messaggio che sottolinea il valore sociale dell’iniziativa, pensata non solo per intrattenere, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza e vicinanza tra le persone.

In città già si respira entusiasmo per una proposta che mancava da tempo e che promette di rendere l’estate nolana più ricca, partecipata e significativa.

