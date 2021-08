Estate a Napoli, Nappi (Lega): accampamento, panni stesi e degrado nei giardinetti di Piazza Medaglie d’Oro

Condividi

“È una Napoli in preda al degrado quella che è costretto a sopportare chi resta in città. L’ultima cartolina a testimonianza dell’abbandono totale in cui versano anche le zone verdi, arriva dai giardinetti di Piazza Medaglie d’Oro. Alcune persone hanno pensato di allestire un vero e proprio accampamento nello spazio pubblico, e di mettere perfino ad asciugare il ‘bucato’ in bella vista.

È l’ennesima triste immagine della terza città d’Italia che pure quest’estate chi ha amministrato finora, consegna ai partenopei”. Lo denuncia sulla sua pagina Facebook, Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore della lista Prima Napoli.

