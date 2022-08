Estate a Corte 2022 | Il grande cinema nei Quartieri Spagnoli:proiezioni e incontri con i protagonisti del grande schermo

Condividi

Dopo l’appassionante parentesi del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, sabato 30 luglio entra nel vivo l’appuntamento con il grande cinema italiano e internazionale di Estate a Corte, la rassegna è organizzata da FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con QUORE e il sostegno della Regione Campania, in calendario dal 22 luglio all’11 settembre con inizio serata dalle ore 21.00. Ingresso 5,00 Euro.

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS (via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.

Oltre quaranta i titoli in cartellone, tra i film premiati nei principali festival internazionali e le produzioni della Campania sostenute dal Fondo regionale dell’Audiovisivo. In programma le opere dei migliori registi italiani, da Paolo Sorrentino a Mario Martone, da Roberto Andò a Giuseppe Tornatore, ai Manetti Bros, ma anche stranieri, come Pedro Almodóvar e Ridley Scott.

“Mettiamo insieme cinema d’essai, film di impegno sociale e pellicole per famiglie per creare nuove occasioni di socialità nel segno della ripartenza, con la partecipazione in presenza degli spettatori – spiega Pietro Pizzimento -. In particolare offriamo alla città l’occasione per vedere film passati come meteore nelle sale cinematografiche e che, invece, meritano molta più attenzione, e il meglio delle produzioni campane sostenute dal Fondo regionale dell’Audiovisivo”.

Il cartellone è arricchito da una serie di incontri con i protagonisti del grande schermo. Si inizia il 3 agosto, in occasione della proiezione del thriller ambientato nelle viscere di Napoli, Black Parthenope, con il regista Alessandro Giglio e gli attori Gianluca Di Gennaro e Giovanni Esposito. Il 26 agosto, invece, sarà la volta di Leonardo Di Costanzo, regista di Ariaferma, vincitore di due David di Donatello.

L’occasione per parlare delle radio libere e rimmergersi nella mobilitazione per le battaglie libertarie degli anni Settanta, è offerta dall’incontro con Gianfranco Pannone, regista del film documentario Onde Radicali, in cui le voci storiche di Radio Radicale si raccontano e fanno rivivere l’avventura giornalistica e politica cominciata nel 1976.

Il primo settembre, invece, protagonisti dell’incontro saranno Guido Acampa, che ha esordito con il lungometraggio Il fronte interno, liberamente ispirato al romanzo “Santa Mira, fatti e curiosità dal fronte interno” di Gabriele Frasca, e l’attore Nello Mascia.

Grande attesa per l’incontro di settembre, in data ancora da definire, con Pino Mauro, che, prima dell’incidente giudiziario che gli comportò un’ingiusta carcerazione e una brusca interruzione delle propria ascesa artistica, si divideva con Mario Merola il regno della sceneggiata napoletana. La sua vicenda è stata ricostruita nel documentario L’ultimo fuorilegge di Carlo Luglio e Fabio Gargano, prodotto da Bronx Film e dalla Movies Events dello stesso Pizzimento. All’incontro parteciperanno anche i due registi.

Sempre a settembre, altri due incontri importanti. Il primo con Alessandro Rak che, con il suo ultimo lungometraggio Yaya e Lennie, prodotto dalla Mad Entertainment di Luciano Stella, si conferma una voce di primo piano nel panorama dell’animazione italiana. Al dibattito interverrà anche Marino Guarnieri, presidente della sezione italiana dell’Associazione internazionale dei film d’animazione.

Il secondo, sarà l’occasione per dibattere dei diritti del mondo LGBT con la proiezione del film Il filo invisibile e con il suo regista Marco Simon Puccioni.

Info: www.foqusnapoli.it

PROGRAMMA

ESTATE a CORTE 2022

Il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

Proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano

dal 21 luglio all’ 11 settembre

Direzione Artistica: Pietro Pizzimento in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio

Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 5,00

LUGLIO

Sabato 30 luglio – FREAKS OUT (Italia/Belgio, 2021, 141’) di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo (nomination David di Donatello 2022 e nomination Nastri d’Argento 2022), Pietro Castellitto (nomination David di Donatello 2022 e nomination Nastri d’Argento 2022), Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Franz Rogowski (nomination David di Donatello 2022), Eric Godon. 6 David di Donatello 2022 (produzione, fotografia), 16 nomination David di Donatello 2022 (film, regia, sceneggiatura), 3 Nastri d’Argento 2022 (montaggio), 8 nomination Nastri d’Argento 2022 (film, fotografia), in concorso alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021).

Domenica 31 luglio – LICORICE PIZZA (USA/Canada, 2021, 133’) di Paul Thomas Anderson con Alana Haim (nomination Golden Globe 2022 e nomination BAFTA 2022), Cooper Hoffman (nomination Golden Globe 2022), Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie, Christine Ebersole, Will Angarola, Griff Giacchino, James Kelley. 3 nomination Oscar 2022 (film, regia, sceneggiatura originale), 4 nomination Golden Globe 2022 (film brillante, sceneggiatura), 1 Premio BAFTA 2022 (sceneggiatura originale), 5 nomination Premi BAFTA 2022 (film, regia, montaggio).

AGOSTO

Lunedì 1 agosto – UN EROE (Ghahreman / A Hero) (Francia/Iran, 2021, 127’) di Asghar Farhadi con Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaiy, Sahar Goldust, Ehsan Goodarzi, Alireza Jahandideh, Maryam Shahdaei. Gran Premio della Giuria al 74° Festival di Cannes (2021), nomination Golden Globe 2022, 2 nomination Satellite Awards 2022 (film internazionale, sceneggiatura originale).

Martedì 2 agosto – LEONORA ADDIO (Italia, 2022, 90’) di Paolo Taviani con Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli, Massimo Popolizio, Nathalie Rapti Gomez, Sinne Mutsaers, Freddy Drabble. Premio FIPRESCI – stampa internazionale al Festival Internazionale di Berlino 2022, 1 Nastro d’Argento 2022, 3 nomination Nastri d’Argento 2022 (regia, fotografia).

Mercoledì 3 agosto – BLACK PARTHENOPE (Italia/Spagna, 2021, 82’) di Alessandro Giglio con Jenna Thiam, Marta Gastini, Maziar Firouzi, Nicola Nocella, Gianluca Di Gennaro, Giovanni Esposito, Giorgio Pinto.

Interverranno durante la serata il regista Alessandro Giglio e gli attori Giovanni Esposito e Gianluca Di Gennaro

Giovedì 4 agosto – IL BAMBINO NASCOSTO (Italia/Francia, 2021, 110’) di Roberto Andò con Silvio Orlando (Nastro d’Argento 2022), Giuseppe Pirozzi, Lino Musella (nomination Nastri d’Argento 2022), Imma Villa, Salvatore Striano, Tonino Taiuti, Roberto Herlitzka, Gianfelice Imparato, Francesco Di Leva, Enzo Casertano. 1 Nastro d’Argento 2022, 2 Nomination Nastri d’Argento 2022.

Venerdì 5 agosto – L’ARMINUTA (Italia, 2021, 110’) di Giuseppe Bonito con Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera (nomination David di Donatello 2022 e nomination Nastri d’Argento 2022), Fabrizio Ferracane (nomination Nastri d’Argento 2022), Elena Lietti, Andrea Fuorto. 1 David di Donatello 2022 (sceneggiatura non originale), 3 nomination David di Donatello 2022, 4 nomination Nastri d’Argento 2022 (sceneggiatura).

Sabato 6 agosto – DIABOLIK (Italia, 2021, 133’) di Marco Manetti e Antonio Manetti con Luca Marinelli, Miriam Leone (nomination David di Donatello 2022 e nomination Nastri d’Argento 2022), Valerio Mastandrea (nomination David di Donatello 2022), Claudia Gerini, Vanessa Scalera, Serena Rossi, Alessandro Roja, Stefano Pesce, Lorenzo Pedrotti, Luca Di Giovanni, Antonino Iuorio. 1 David di Donatello 2022, 11 nomination David di Donatello 2022 (sceneggiatura non originale), 1 Nastro d’Argento 2002, 8 nomination Nastri d’Argento 2022 (fotografia, montaggio).

Domenica 7 agosto – DUNE (USA/Canada, 2021, 155’) di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chen Chang, Sharon Duncan-Brewster. 6 Oscar 2022 (fotografia, montaggio), 10 nomination Oscar 2022 (film, sceneggiatura non originale), 1 Golden Globe 2022, 3 nomination Golden Globe 2022 (film drammatico, regia), 5 Premi BAFTA 2022 (fotografia), 11 nomination Premi BAFTA 2022 (film, sceneggiatura non originale, montaggio), nomination David di Donatello 2022.

Martedì 9 agosto – DRIVE MY CAR (Doraibu mai kâ) (Giappone, 2021, 179’) di Ryûsuke Hamaguchi con Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Masaki Okada, Perry Dizon. Premio per la miglior sceneggiatura al 74° Festival di Cannes (2021), 1 Oscar 2022 (film internazionale), 4 nomination Oscar 2022 (film, regia, sceneggiatura non originale), Golden Globe 2022, Premio BAFTA 2022, 3 nomination BAFTA 2022 (regia, sceneggiatura non originale), nomination David di Donatello 2022, nomination Premio César 2022.

Mercoledì 10 agosto – È ANDATO TUTTO BENE (Tout s’est bien passé) (Francia/Belgio, 2021, 113’) di François Ozon con Sophie Marceau (nomination Lumiere Award 2022), André Dussollier (nomination Lumiere Award 2022), Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Éric Caravaca, Hanna Schygulla, Grégory Gadebois, Jacques Nolot. In concorso al 74° Festival di Cannes (2021), 2 nomination Lumiere Awards 2022.

Giovedì 11 agosto – FULL TIME – AL CENTO PER CENTO (À plein temps) (Francia, 2021, 88’) di Eric Gravel con Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, Sasha Lemaitre Cremaschi, Cyril Gueï, Lucie Gallo, Agathe Dronne. Premio sezione Orizzonti per la miglior regia e per la migliore attrice (Laure Calamy) alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021).

Venerdì 12 agosto – IL COLLEZIONISTA DI CARTE (The Card Counter) (USA/UK/Cina/Svezia, 2021, 112’) di Paul Schrader con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Ekaterina Baker, Marlon Hayes, Billy Slaughter, Joel Michaely, Amye Gousset. In concorso alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021), Nomination National Board 2022.

Sabato 13 agosto – SPENCER (UK/Germania/USA/Cile, 2021, 117’) di Pablo Larraín con Kristen Stewart (nomination Oscar 2022, nomination Golden Globe 2022), Timothy Spall, Jack Nielen, Freddie Spry, Jack Farthing, Sean Harris, Stella Gonet, Richard Sammel, Sally Hawkins. 1 nomination Oscar 2022, 1 nomination Golden Globe 2022.

Domenica 14 agosto – MADRES PARALELAS (Spagna/Francia, 2021, 123’) di Pedro Almodóvar con Rossy De Palma, Penélope Cruz (nomination Oscar 2022), Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde, Julieta Serrano, Ainhoa Santamaría, Pedro Casablanc. Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile a Penélope Cruz alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021), 2 nomination Oscar 2022, 2 nomination Golden Globe 2022, nomination Premio BAFTA 2022, nomination Premio César 2022.

Martedì 16 agosto – FRANCE (Francia/Germania/Italia/Belgio, 2021, 133’) di Bruno Dumont con Léa Seydoux (nomination César 2022), Blanche Gardin, Benjamin Biolay, Emanuele Arioli, Juliane Köhler, Gaëtan Amiel, Jawad Zemmar, Marc Bettinelli. In concorso al 74° Festival di Cannes (2021), 1 nomination Premio César 2022.

Mercoledì 17 agosto – ONE SECOND (Yi miao zhong) (Cina/Hong Kong, 2021, 104’) di Zhang Yimou con Zhang Yi, Wei Fan, Liu Haocun (Asian Film Award 2021), Ailei Yu, Xiaochuan Li, Yu Ai Lei, Zhang Shaobo, Li Xiao-Chuan. In concorso al Festival Internazionale di Berlino 2019, in concorso al San Sebastián International Film Festival 2021, 2 Asian Film Award (regia) 2021.

Giovedì 18 agosto – PETITE MAMAN (Francia, 2021, 73’) di Céline Sciamma con Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupenne, Margot Abascal, Florès Cardo, Josée Schuller, Guylène Péan. Miglior film ad Alice nella Città nell’ambito della 16ma Festa del Cinema di Roma (2021), in concorso al Festival Internazionale di Berlino 2021, nomination Premio BAFTA 2022.

Venerdì 19 agosto – ATLANTIS (Ucraina, 2019, 108′) di Valentyn Vasyanovych con Andriy Rymaruk, Vasyl Antoniak, Liudmyla Bileka, Lily Hyde, Philip Paul Peter Hudson, Igor Tytarchuk, Sergiy Komishon, Sergiy Livitsky, Vitaliy Sudarkov. Premio sezione Orizzonti per il miglior film alla 76ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2019), nomination Satellite Awards 2021, 6 Ukrainian Awards 2021 (film, regia, fotografia, montaggio).

Sabato 20 agosto – THE FRENCH DISPATCH (USA/Germania, 2021, 108’) di Wes Anderson con Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric. In concorso al 74° Festival di Cannes (2021), 1 nomination Golden Globe 2022, 3 nomination Premi BAFTA 2022, 3 nomination Satellite Awards 2022 (film brillante).

Domenica 21 agosto – LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY (USA/Messico/Canada, 2021, 150’) di Guillermo Del Toro con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara, Ron Perlman, David Strathairn, Mary Steenburgen, Holt McCallany. 4 nomination Oscar 2022 (film, fotografia), 3 nomination Premi BAFTA 2022 (fotografia), 1 National Board Review 2021.

Lunedì 22 agosto – FLEE (Flugt) (Danimarca, Francia, Svezia, Norvegia, 2021, 89’) di Jonas Poher Rasmussen con Daniel Karimyar, Fardin Mijdzadeh, Milad Eskandari, Belal Faiz, Elaha Faiz, Zahra Mehrwarz, Sadia Faiz, Georg Jagunov. 3 nomination Oscar 2022 (film internazionale, animazione, documentario), 1 nomination Golden Globe 2022 (animazione), 2 nomination BAFTA 2022 (animazione, documentario), 2 European Film Award 2021 (animazione, documentario – Prix Arte), Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2021 per il miglior documentario. Animazione/Documentario

Martedì 23 agosto – IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA (Gûzen to sôzô / Wheel of Fortune and Fantasy) (Giappone, 2021, 121’) di Ryûsuke Hamaguchi con Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe, Ayumu Nakajima, Hyunri, Mori Katsuki, Kai Shouma, Kawai Aoba. Gran Premio della Giuria al Festival Internazionale di Berlino 2021, in concorso al San Sebastián International Film Festival 2021.

Mercoledì 24 agosto – SETTEMBRE (Italia, 2022, 110’) di Giulia Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio (nomination Nastri d’Argento 2022), Barbara Ronchi (nomination Nastri d’Argento 2022), Thony, Andrea Sartoretti, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Enrico Borello. 1 Nastro d’Argento 2022 (regista esordiente), 5 nomination Nastri d’Argento 2022 (film commedia). Giovedì 25 agosto – QUI RIDO IO (Italia/Spagna, 2021, 133’) di Mario Martone con Toni Servillo (nomination David di Donatello 2022 e nomination Nastri d’Argento 2022), Maria Nazionale (nomination David di Donatello 2022), Cristiana Dell’Anna (nomination David di Donatello 2022), Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta (II) (David di Donatello 2022), Roberto De Francesco, Lino Musella (nomination Nastri d’Argento 2022), Marzia Onorato, Paolo Pierobon, Gianfelice Imparato, Iaia Forte, Chiara Baffi, Benedetto Casillo, Francesco Di Leva, Nello Mascia. 2 David di Donatello 2022, 14 nomination David di Donatello 2022 (film, regia, sceneggiatura, fotografia, montaggio), 2 Nastri d’Argento 2022 (regia, sceneggiatura), 10 nomination Nastri d’Argento 2022 (film, montaggio), in concorso alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021).

Venerdì 26 agosto – ARIAFERMA (Italia/Svizzera, 2021, 117’) di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo (nomination Nastri d’Argento 2022), Silvio Orlando (David di Donatello 2022 e Nastro d’Argento 2022), Fabrizio Ferracane (nomination David di Donatello 2022 e nomination Nastri d’Argento 2022), Salvatore Striano, Roberto De Francesco, Pietro Giuliano, Nicola Sechi, Francesca Ventriglia. 2 David di Donatello 2022 (sceneggiatura), 11 nomination David di Donatello 2022 (film, regia, fotografia, montaggio), 2 Nastri d’Argento 2022 (fotografia), 10 nomination Nastri d’Argento (film, regia, sceneggiatura, montaggio).

Interverrà durante la serata il regista Leonardo Di Costanzo

Sabato 27 agosto – ENNIO (Italia/Belgio/Cina/Giappone, Paesi Bassi, 2021, 156’) di Giuseppe Tornatore con Ennio Morricone, Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Oliver Stone, Wong Kar-wai, Barry Levinson, Dario Argento, Bernardo Bertolucci, Laura Pausini. Documentario dell’anno ai Nastri d’Argento 2022, 3 David di Donatello 2022 (documentario, montaggio), 6 nomination David di Donatello 2022 (film, regia) – Documentario

Domenica 28 agosto – HOUSE OF GUCCI (USA/Canada, 2021, 158’) di Ridley Scott con Lady GaGa (nomination Golden Globe 2022, nomination BAFTA 2022), Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino, Camille Cottin, Youssef Kerkour, Jack Huston, Salma Hayek. 1 nomination Oscar 2022, 1 nomination Golden Globe 2022, 3 nomination Premi BAFTA 2022 (film britannico).

Lunedì 29 agosto – A CHIARA (Italia/Francia, 2021, 121’) di Jonas Carpignano con Swamy Rotolo (David di Donatello 2022), Claudio Rotolo, Grecia Rotolo, Giuseppina Palumbo, Giorgia Rotolo, Salvatore Rotolo, Rosa Caccamo, Concetta Grillo, Carmela Fumo. 1 David di Donatello 2022, 6 nomination David di Donatello 2022 (sceneggiatura, montaggio), 3 nomination Independent Spirit Awards 2022 (film, d’esordio, fotografia, montaggio).

Martedì 30 agosto – ONDE RADICALI (Italia, 2021, 72’) di Gianfranco Pannone. Nomination David di Donatello 2022 – Documentario

Interverrà durante la serata il regista Gianfranco Pannone

Mercoledì 31 agosto – È STATA LA MANO DI DIO (Italia/USA, 2021, 130’) di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Filippo Scotti (Premio Marcello Mastroianni – Venezia 2021), Teresa Saponangelo (David di Donatello 2022 e Nastro d’Argento 2022), Marlon Joubert, Luisa Ranieri (nomination David di Donatello 2022 e Nastro d’Argento 2022, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano. Nomination Oscar 2022, 5 David di Donatello 2022 (film, regia, fotografia), 15 nomination David di Donatello 2022 (sceneggiatura, montaggio, produzione), 5 Nastri d’Argento 2022 (film, fotografia), 12 nomination Nastri d’Argento 2022 (regia, sceneggiatura, montaggio), Gran Premio della Giuria alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021), nomination Golden Globe 2022, 2 nomination Premi BAFTA 2022 (film straniero), 3 nomination European Film Award 2021 (film, regia, sceneggiatura).

