Estate a Corte 2021, cinema sotto le stelle: ecco il programma di agosto e settembre

Proiezioni, dibattiti e incontri da Foqus nei Quartieri Spagnoli di Napoli: anteprime, film premiati ai David e ai Nastri, grandi registi internazionali e le ultime produzioni campane

NAPOLI, 30 LUGLIO 2021

Dai film protagonisti al Festival di Venezia 2020, a quelli premiati ai David di Donatello e ai Nastri D’Argento. Grandi produzioni hollywoodiane e il meglio della cinematografia italiana, incontri con i protagonisti e attese anteprime. Questi gli ingredienti della programmazione di agosto e settembre di Estate a Corte, la rassegna di cinema all’aperto nella Corte dell’Arte, la piazza polifunzionale dedicata all’arte e alla cultura di Foqus ai Quartieri Spagnoli (via Portacarrese a Montecalvario, 69), con la direzione artistica di Giuseppe Colella in collaborazione con Pietro Pizzimento e Fabio Gargano, e con Bronx Film.

In programma 36 proiezioni e 12 incontri (ingresso 5 euro, apertura ore 20, inizio spettacoli ore 21). Tra i maggiori successi internazionali verranno proposte le ultime produzioni di registi cult come Woody Allen con “Rifkin’s Festival” (1 agosto), François Ozon con “Estate ’85” (5 agosto) e Robert Guédiguian con “Gloria mundi” (17 agosto), e il film Disney “Crudelia” di Craig Gillespie con Emma Stone (14 agosto).

Per gli amanti del cinema orientale una retrospettiva sul maestro Wong Kar Wai con la presentazione in versione restaurate in 4K di quattro suoi capolavori come “In the Mood for Love” del 2000 (2 agosto), “Angeli perduti” del 1995 (9 agosto), “Hong Kong Express” del 1994 (23 agosto), “Happy Together” del 1997 (30 agosto). Un prezioso percorso monografico, un viaggio nella bellezza e nel cinema, un sogno ad occhi aperti in un momento storico in cui sognare è tanto urgente quanto difficile.

In anteprima napoletana saranno presentati “I racconti di Parvana” di Nora Twomey (3 agosto), film d’animazione basato sul romanzo “Sotto il burqa” di Deborah Ellis, e il film “Boys” di Davide Ferrario (24 agosto) con Neri Marcorè.

Registe di successo e giovani esordienti quelli selezionati da Venezia 77 come “I Predatori” di Pietro Castellitto (4 agosto), “Non odiare” di Mauro Mancini (7 agosto), “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante, vincitore di ben 5 nastri d’argento (21 agosto), e Miss Marx di Susanna Nicchiarelli (20 agosto), “Quo vadis, Aida” di Jasmila Žbanic (14 agosto). Sempre dalla Mostra del Cinema 2020 il film d’apertura “Lacci” di Daniele Luchetti (8 agosto), “Padrenostro” di Claudio Noce (13 agosto) con protagonista Pierfrancesco Favino vincitore della Coppa Volpi.

Cinema e musica con “James” di Andrea Della Monica (12 agosto) sulla vita di James Senese presentato alle Giornate degli Autori nel 2020, “Morrison” di Federico Zampaglione (18 agosto) con una nomination ai David, e “Osannaples” di M. Deborah Farina (26 agosto) con Lino Vairetti per celebrare i 50 anni di carriera degli Osanna.

Grande attenzione alle produzioni campane con “La tristezza ha il sonno leggero” di Marco Mario De Notaris (10 agosto), “Il buco in testa” di Antonio Capuano (31 agosto) con Teresa Saponangelo vincitorrice del Nastro d’Argento come Miglior Attrice. Contaminazioni di linguaggi, sperimentazione tra teatro e cinema con “La vita nuda” di Alfonso Postiglione (1 settembre) e “Il lucernaio” di Francesco Saponaro (1 settembre) famosi registi teatrali che si mettono in gioco in un qualcosa di nuovo di cui il pubblico sarà giudice finale.

Completano il programma le migliori pellicole italiane della scorsa stagione come “Volevo nascondermi” di Giorgio Diritti (19 agosto), il documentario “Fulci Talks” di Antonietta De Lillo (16 agosto), una lunga conversazione con Lucio Fulci, “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati (22 agosto) con Stefania Sandrelli, “Atlas” di Niccolò Castelli (25 agosto) con Matilda De Angelis, 27 agosto – COSA SARÀ (Italia, 2020, 101′) di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart, “Genitori vs influencer” di Michela Andreozzi (28 agosto) con Fabio Volo, il docu fiction “Il Caso Braibanti” di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese (3 settembre) con Lou Castel e “Il cattivo Poeta” di Gianluca Jodice (4 settembre) con Sergio Castellitto.

La rassegna è impreziosita dalla programmazione di “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio (29 agosto) applauditissimo in concorso nella sezione Golden Eye del 74° Festival di Cannes. Chiusura il 5 settembre con l’omaggio al compianto Libero De Rienzo con la proiezione di “Santa Maradona” di Marco Ponti che gli valse il David di Donatello nel 2002 come miglior attore non protagonista.

La piazza polifunzionale dedicata all’arte e alla cultura dei Quartieri Spagnoli, realizzata anche grazie anche al sostegno di Invitalia nell’ambito del programma “Cultura Crea”, ospiterà anche presentazioni di libri e convegni al fine di offrire un viaggio completo nella settima arte (per info [email protected]).

PROGRAMMA

ESTATE a CORTE 2021

Il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

Proiezioni e incontri con i protagonisti del cinema italiano

dal 13 luglio al 5 settembre

Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli

Apertura ore 20:00

Inizio proiezioni ore 21:00

Ingresso: € 5,00

Domenica 1 agosto – RIFKIN’S FESTIVAL (USA/Spagna, 2020, 92’) di Woody Allen con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph Waltz, Elena Anaya, Sergi López, Steve Guttenberg, Damian Chapa.

Lunedì 2 agosto – IN THE MOOD FOR LOVE – 4K RESTORED VERSION (Fa yeung nin wah ) (Cina, 2000/2021, 98’) di Wong Kar-wai con Tony Chiu-Wai Leung, Maggie Cheung, Rebecca Pan, Lai Chen, Li Gong, Tung Cho ‘Joe’ Cheung, Siu Ping-Lam. Premio per la miglior interpretazione maschile e gran premio della giuria per il contributo tecnico al 53° Festival di Cannes (2000), premio César 2001, European Film Award 2001, nomination David di Donatello 2001, nomination BAFTA 2001.

Martedì 3 agosto – I RACCONTI DI PARVANA – The Breadwinner (The breadwinner) (Canada/Irlanda, 2017, 93’) di Nora Twomey con voci di: Saara Chaudry, Laara Sadiq, Shaista Latif, Ali Badshah, Noorin Gulamgaus, Kawa Ada, Soma Chhaya. Nomination Oscar 2018, nomination Golden Globe 2018, nomination European Film Awards 2018.

Presentazione del film a cura del regista Marino Guarnieri, presidente ASIFA Italia (Associazione Internazionale Film di Animazione)

Mercoledì 4 agosto – I PREDATORI (Italia, 2020, 109’) di Pietro Castellitto con Massimo Popolizio (Nastro d’Argento 2021), Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli, Nando Paone, Vinicio Marchioni, Marzia Ubaldi. Premio sezione Orizzonti per la miglior sceneggiatura alla 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2020), 1 David di Donatello 2021 (Regista esordiente), 4 nomination David di Donatello 2021 (Sceneggiatura), 2 Nastri d’Argento 2021 (Regista esordiente), 5 nomination Nastri d’Argento 2021 (Sceneggiatura).

Giovedì 5 agosto – ESTATE ’85 (Eté 85) (Francia, 2020, 100’) di François Ozon con Félix Lefebvre (nomination César 2021), Benjamin Voisin (nomination César 2021), Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi (nomination César 2021), Melvil Poupaud, Isabelle Nanty, Samuel Brafman-Moutier, Philippine Veerman. Premio del Pubblico alla 15ma Festa del Cinema di Roma (2020), 1 nomination European Film Award (Regia), 11 nomination César 2021 (Film, regia, sceneggiatura non originale).

Venerdì 6 agosto – UN ALTRO GIRO – Another Round (Druk) (Danimarca, 2020, 116’) di Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen (European Film Award 2021, nomination Bafta 2021), Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann, Susse Wold. 1 Oscar 2021 (Film internazionale), nomination Golden Globe 2021, 1 BAFTA 2021 (Film straniero), 4 nomination BAFTA 2021 (Regia, sceneggiatura originale), 4 European Film Award (Film, regia, sceneggiatura), César 2021.

Sabato 7 agosto – NON ODIARE (Italia/Polonia, 2020, 96’) di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann (nomination Nastri d’Argento 2021), Sara Serraiocco (Nastro d’Argento 2021), Luka, Lorenzo Buonora, Cosimo Fusco, Antonio Scarpa, Lorenzo Acquaviva. 3 nomination David di Donatello 2021 (Regista esordiente), 1 Nastro d’Argento 2021, 4 nomination Nastri d’Argento 2021 (Regista esordiente).

Interverrà durante la serata il regista Mauro Mancini

Domenica 8 agosto – LACCI (Italia, 2020, 100’) di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher (nomination David di Donatello 2021, nomination Nastri d’Argento 2021), Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando (nomination David di Donatello 2021), Giovanna Mezzogiorno, Sara Serraiocco (Nastro d’Argento 2021), Linda Caridi (nomination Nastri d’Argento 2021), Adriano Giannini, Ignazio Senatore. 3 nomination David di Donatello 2021 (Sceneggiatura non originale), 3 nomination Nastri d’Argento 2021.

Lunedì 9 agosto – ANGELI PERDUTI – 4K RESTORED VERSION (Duoluo tianshi) (Hong Kong, 1995/2021, 93’) di Wong Kar-wai con Leon Lai, Karen Mok, Michelle Reis, Takeshi Kaneshiro, Charlie Yeung, Fai-hung Chan, Man-Lei Chan, Toru Saito, Lee-na Kwan. 3 Hong Kong Film Award 1996, 6 nomination Hong Kong Film Award 1996 (Film, regia).

Martedì 10 agosto – LA TRISTEZZA HA IL SONNO LEGGERO (Italia, 2021, 92’) di Marco Mario De Notaris con Ciro Priello, Marco Mario De Notaris, Stefania Sandrelli, Serena Rossi, Roberto Caccioppoli, Gina Amarante. 2 nomination Nastri d’Argento 2021 (Fotografia: Francesca Amitrano).

Interverranno durante la serata il regista Marco Mario De Notaris e gli attori Gina Amarante, Roberto Caccioppoli

Mercoledì 11 agosto – NOMADLAND (USA, 2020, 107’) di Chloé Zhao con Frances McDormand (Oscar 2021, Bafta 2021, nomination Golden Globe 2021), David Strathairn, Linda May, Charlene Swankie, Derrick Janis, Cat Clifford, Emily Jade Foley, Peter Spears. 3 Oscar 2021 (Film, regia), 6 nomination Oscar 2021 (Sceneggiatura non originale), Leone d’Oro alla 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2020), 2 Golden Globe 2021 (Film drammatico, regia), 4 nomination Golden Globe 2021 (Sceneggiatura), 4 BAFTA 2021 (Film, regia), 7 nomination BAFTA 2021 (Sceneggiatura non originale).

Giovedì 12 agosto – JAMES (Italia, 2020, 70’) di Andrea Della Monica con James Senese – Documentario – Presentato nella sezione “Giornate degli Autori” della 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2020).

Interverranno durante la serata il regista Andrea Della Monica e il produttore Davide Mastropaolo

Venerdì 13 agosto – PADRENOSTRO (Italia, 2020, 122’) di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino (Coppa Volpi 2020, nomination Nastri d’Argento 2021), Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, Anna Maria De Luca, Mario Pupella, Lea Favino, Eleonora De Luca, Antonio Gerardi, Francesco Colella. Coppa Volpi alla 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2020), 1 nomination David di Donatello 2021, 1 Nastro d’Argento 2021, 3 nomination Nastri d’Argento 2021.

Anteprima Sabato 14 agosto – QUO VADIS, AIDA? (Bosnia-Herzegovina / Austria / Romania, 2020, 103’) di Jasmila Žbanic con Jasna Ðuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler, Dino Bajrovic, Boris Isakovic, Jasna Djuricic, Johan Heldenbergh, Raymond Thiry, Emir Hadzihafizbegovic. Nomination Oscar 2021, 2 nomination BAFTA 2021 (Regia, film straniero), Premio del Pubblico al 50° Rotterdam International Film Festival (2021).

Domenica 15 agosto – CRUDELIA (USA, 2021, 134’) di Craig Gillespie con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter Hauser, Jamie Demetriou, Kirby Howell-Baptiste, Emily Beecham, Joel Fry, Pierre Bergman.

Lunedì 16 agosto – FULCI TALKS (Italia, 2020, 80’) di Antonietta De Lillo con Lucio Fulci – Documentario

Il film sarà preceduto da un video messaggio della regista Antonietta De Lillo

Martedì 17 agosto – GLORIA MUNDI (Francia, 2019, 107’) di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride (Coppa Volpi 2019), Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Lola Naymark, Grégoire Leprince-Ringuet. Coppa Volpi alla 76ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2019).

Mercoledì 18 agosto – MORRISON (Italia, 2021, 98’) di Federico Zampaglione con Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli, Giglia Marra, Riccardo De Filippis, Adamo Dionisi, Daniele Rienzo, Gabriele Sorrentino. 1 nomination Nastri d’Argento 2021.

Giovedì 19 agosto – VOLEVO NASCONDERMI (Italia, 2020, 120’) di Giorgio Diritti con Elio Germano (David di Donatello 2021, Miglior Attore a Berlino 2020), Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi, Orietta Notari, Andrea Gherpelli, Denis Campitelli, Filippo Marchi, Maurizio Pagliari. 7 David di Donatello 2021 (Film, regia), 15 nomination David di Donatello 2021 (Sceneggiatura), Nastro dell’Anno 2021, in concorso al 70° Festival Internazionale del Cinema di Berlino (2020), 2 European Film Award 2021, 3 nomination European Film Award 2021.

Venerdì 20 agosto – MISS MARX (Italia, 2020, 108’) di Susanna Nicchiarelli con Romola Garai, Patrick Kennedy (II), John Gordon Sinclair, Felicity Montagu, Karina Fernandez, Emma Cunniffe, Oliver Chris, David Kirk Traylor, Katie McGovern. Nastro dell’anno 2021, 3 David di Donatello 2021, 11 nomination David di Donatello 2021 (Film, regia), in concorso alla 77ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2020).

Sabato 21 agosto – – LE SORELLE MACALUSO (Italia, 2020, 94’) di Emma Dante con Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro. 6 nomination David di Donatello 2021 (Film, regia), 4 Nastri d’Argento 2021(Film, regia), 7 nomination Nastri d’Argento 2021 (Sceneggiatura).

Il film sarà preceduto da un video messaggio della regista Emma Dante

Domenica 22 agosto – LEI MI PARLA ANCORA (Italia, 2021, 100’) di Pupi Avati con Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Renato Pozzetto (nomination David di Donatello 2021, Nastro Speciale d’Argento 2021), Lino Musella, Fabrizio Gifuni (nomination Nastri d’Argento 2021), Chiara Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi, Gioele Dix. 2 nomination David di Donatello 2021 (Sceneggiatura non originale), 1 Nastro Speciale d’Argento 75 (2021), 4 nomination Nastri d’Argento 2021 (Film, regia).

Lunedì 23 agosto – HONG KONG EXPRESS – 4K RESTORED VERSION (Chung Hing sam lam ) (Hong Kong, 1994/2021, 99’) di Wong Kar-wai con Tony Chiu-Wai Leung, Takeshi Kaneshiro, Brigitte Lin, Faye Wong, Valerie Chow, Chen Jinquan, Lee-na Kwan, Zhiming Huang, Liang Zhen, Songshen Zuo. 4 Hong Kong Film Award 1995 (Film, regia), 6 nomination Hong Kong Film Award 1995 (Sceneggiatura).

Anteprima Martedì 24 agosto – BOYS (Italia, 2021, 97’) di Davide Ferrario con Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti, Giorgio Tirabassi, Paolo Giangrasso, Saba Anglana, Giorgia Wurth, Linda Messerklinger.

Interverrà durante la serata il regista Davide Ferrario

Mercoledì 25 agosto – ATLAS (Svizzera, Belgio, Italia, 2021, 99′) di Niccolò Castelli con Matilda De Angelis, Helmi Dridi, Nicola Perot, Neri Marcorè, Irene Casagrande, Anna Manuelli, Anna Ferruzzo, Doro Müggler, Andrea Zogg. Matilda De Angelis: Miglior attrice a Taormina Film Festival 2021, 2 nomination Swiss Film Prize 2021 (Film).

Interverrà durante la serata il regista Niccolò Castelli

Giovedì 26 agosto – OSANNAPLES (Italia, 2021, 110’) di M. Deborah Farina con Lino Vairetti e gli Osanna – Documentario.

Interverranno durante la serata la regista M. Deborah Farina, il cantante e musicista Lino Vairetti, e gli Osanna

Venerdì 27 agosto – COSA SARÀ (Italia, 2020, 101’) di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart (nomination David di Donatello 2021, Nastro d’Argento 2021), Lorenza Indovina, Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni (nomination Nastri d’Argento 2021), Nicola Nocella, Fotinì Peluso, Tancredi Galli, Elettra Dallimore Mallaby. 2 nomination David di Donatello 2021 (Sceneggiatura), 2 Nastri d’Argento 2021 (Sceneggiatura), 5 nomination Nastri d’Argento 2021 (Film, regia).

Interverrà durante la serata il regista e sceneggiatore Francesco Bruni

Sabato 28 agosto – GENITORI VS INFLUENCER (Italia/Spagna, 2021, 95’) di Michela Andreozzi con Fabio Volo (nomination Nastri d’Argento 2021), Ginevra Francesconi, Nino Frassica, Paola Tiziana Cruciani, Paola Minaccioni, Giulia De Lellis, Massimiliano Bruno, Massimiliano Vado. 3 nomination Nastri d’Argento 2021 (Commedia).

Interverrà durante la serata la regista Michela Andreozzi

Domenica 29 agosto – MARX PUO’ ASPETTARE (Italia, 2021, 96’) di Marco Bellocchio con Marco Bellocchio, Pier Giorgio Bellocchio, Alberto Bellocchio – Documentario – In concorso nella sezione Golden Eye del 74° Festival di Cannes (2021).

Lunedì 30 agosto – HAPPY TOGETHER – 4K RESTORED VERSION (Chun gwong cha sit )(Hong Kong, 1997/2021, 93’) di Wong Kar-wai con Leslie Cheung, Tony Chiu-Wai Leung, Chen Chang, Gregory Dayton, Shirley Kwan. Miglior regia al 50° Festival di Cannes (1997), 1 Hong Kong Film Award 1998, 8 nomination Hong Kong Film Award 1998 (Film, regia).

Martedì 31 agosto – IL BUCO IN TESTA (Italia, 2021, 95’) di Antonio Capuano con Teresa Saponangelo (Nastro d’Argento 2021), Tommaso Ragno, Francesco Di Leva, Vincenza Modica, Gea Martire, Pietro Juliano, Anita Zagaria, Bruna Rossi. 1 Nastro d’Argento 2021, 2 nomination Nastri d’Argento 2021 (Regia).

Interverranno durante la serata il regista Antonio Capuano e il produttore Dario Formisano

Mercoledì 1 settembre – LA VITA NUDA (Italia, 2021, 144’) di Alfonso Postiglione con Chiara Baffi, Marta Cortellazzo Wiel, Giandomenico Cupaiuolo, Gennaro Di Biase, Fabiana Fazio, Flavio Francucci, Lorenzo Parrotto – filmdrama.

Interverranno durante la serata il regista Alfonso Postiglione e part del cast

Giovedì 2 settembre – IL LUCERNARIO (Italia, 2021, 26’) di Francesco Saponaro con Luigi Bignone, Riccardo Marotta, Francesca Borriero, Nicola Conforto, Ivan Iuliucci, Ianua Coeli Linhart – videodrama.

Interverranno durante la serata il regista Francesco Saponaro e lo sceneggiatore Massimiliano Virgilio

Venerdì 3 settembre – IL CASO BRAIBANTI (Italia, 2021, 60’) di Carmen Giardina, Massimiliano Palmese con Lou Castel, Maria Monti, Pier Giorgio Bellocchio, Mauro Conte, Alessandra Vanzi, Fabio Bussotti, Ferruccio Braibanti. – Docufiction – Nastro d’Argento 2021 (Docufiction).

Interverranno durante la serata i registi Carmen Giardina e Massimiliano Palmese

Sabato 4 settembre – IL CATTIVO POETA (Italia, 2021, 106’) di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto (nomination Nastri d’Argento 2021), Francesco Patané (nomination Nastri d’Argento 2021), Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi, Elena Bucci, Lino Musella, Teresa Acerbis, Paolo Graziosi. 2 Nastri d’Argento 2021, 5 nomination Nastri d’Argento 2021 (Regista esordiente).

Interverrà durante la serata il regista Gianluca Jodice

Ingresso € 2,00 Domenica 5 settembre – SANTA MARADONA (Italia, 2001, 96’) di Marco Ponti con Stefano Accorsi, Libero de Rienzo (David di Donatello 2002), Anita Caprioli, Mandala Tayde, Domenico D’Alessandro, Alexander Cvetkovic, Andrea Camuffo, Elisabetta Valgoi, Roberta Fornier. 2 David di Donatello 2002 (Regista esordiente, attore esordiente).Omaggio a Libero De Rienzo

Rassegna cinematografica realizzata nel rispetto delle norme vigenti anti-Covid-19: ingresso con Green Pass, controllo della temperatura corporea, registrazione dei presenti, uso della mascherina, distanziamento interpersonale e postazioni per l’igienizzazione delle mani.

Bar Ristorante e Pizzeria a cura di Qucine Sociali

Servizi e Accesso per disabili

Parcheggio interno gratuito per bike e scooter

