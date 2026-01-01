Esplosione a Crans-Montana, Gustav Thoeni: “Non si può immaginare una cosa simile”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Una violenta esplosione ha trasformato i festeggiamenti in tragedia nella notte di Capodanno a Crans-Montana, rinomata località sciistica svizzera. A commentare l’accaduto con l’Adnkronos è Gustav Thoeni, leggenda dello sci italiano degli anni Settanta, quattro volte vincitore della Coppa del Mondo generale e oro olimpico a Sapporo, che con quei luoghi conserva un legame diretto. “Ho fatto gare lì, anche nel periodo con Tomba. Ci siamo stati diverse volte”, ricorda con affetto.

Pur non conoscendo ancora le dinamiche dell’incidente, Thoeni non nasconde lo sgomento: “Non so bene come è successo, è una tragedia senz’altro, durante i festeggiamenti…”. E se il Capodanno è spesso un momento in cui la leggerezza rischia di diventare imprudenza, osserva che “senz’altro a causa dell’alcol… forse si è spesso anche un po’ imprudenti”, pur precisando che “un’esplosione così sicuramente non è stata cercata, almeno credo”. La notizia, racconta ancora l’ex campione di sci, “l’ho appresa per radio, mentre stavo andando in albergo. Devo ancora sentire le notizie precise di cosa è successo”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.