Spring Capsule Collection di Miriam Tirinzoni con i colori pastello, la leggerezza dell’organza e la fluidità della seta

Il Brand di moda di Miriam Tirinzoni trasforma i sogni in realtà, tessendo eleganza e raffinatezza in ogni creazione. Dal tocco leggero della seta alla trasparenza seducente dell’organza, ogni capo cattura l’essenza dell’estetica contemporanea. Un inno alla femminilità e all’artigianalità, la nuova linea Spring Capsule Collection promette di trasportare chiunque nell’incanto di un mondo fatto di stile e sofisticazione. Lasciati incantare dalla magia della stagione primaverile con la nuova collezione di abiti di alta moda, dove la leggerezza dei tessuti si fonde armoniosamente con l’effetto avvolgente dei colori pastello. Dai toni delicati del rosa confetto, all’azzurro cielo che si riflette nelle onde di un lago placido, ogni creazione è un’ode alla bellezza e alla grazia. La linea primavera lanciata per la Santa Pasqua 2024 costituisce un momento di rinnovamento non solo del guardaroba, ma anche dell’animo interiore per tendere sempre più verso la gioia e la serenità e presentare un viaggio attraverso un universo di stile senza tempo. Tessuti vaporosi come la seta e lo chiffon danzano leggeri intorno al corpo, mentre le sfumature pastello accarezzano la pelle con la delicatezza di un fiore sbocciato. Sulla passerella della moda, spicca l’abito sinuoso di colore nero con il fondo in organza di colore giallo con un ampio fiocco nella parte posteriore: un abito che si erge come un’icona di luminosa eleganza, catturando lo sguardo di tutti con la sua brillantezza primaverile. Ma c’è molto di più dietro questi capi di abbigliamento di alta moda che costituiscono un’ode alla luce del sole che riscalda la terra dopo i lunghi mesi invernali. Che tu sia alla ricerca di un abito da sera che catturi lo spirito dell’eleganza primaverile o di un ensemble da giorno che celebri la freschezza della nuova stagione, questa collezione offre opzioni per ogni gusto e occasione. Ogni pezzo è un pezzo unico sartoriale, una dichiarazione di stile che parla di leggerezza, raffinatezza e un’infinita gioia di vivere. Un mondo di glamour primaverile, dove la moda diventa poesia e ogni indumento è un manifesto di bellezza e raffinatezza, celebrata con la raffinatezza delle stoffe.

Il servizio fotografico è di Massimo Sorrenti.

Biografia

Miriam Tirinzoni, nativa della Valtellina, è una donna intraprendente e determinata, caratteristica delle persone cresciute in montagna. Laureata in Economia Politica, ha accumulato diverse esperienze manageriali e ha fondato MT CONSULTING SRL, azienda attiva nel fund raising e nella gestione dei rapporti con enti pubblici per ottenere agevolazioni e incentivi, collaborando con istituzioni come la Regione Lombardia e i Ministeri. Successivamente, ha avviato ENERGIE ALTERNATIVE ITALIA SRL, un’Esco focalizzata sulla promozione del risparmio energetico. Nel 2020, ha lanciato con successo il suo brand di moda MT Fashion.

Miriam Tirinzoni ha dimostrato la sua abilità nell’imprenditoria e nella consulenza, consolidando il suo ruolo nel settore della moda. Nel 2021, ha vestito Manuela Arcuri sul red carpet di Venezia78 con un abito bianco e nero che ha ricevuto molte recensioni positive. Nel 2022, ha vestito anche Delia Duran per la registrazione presso la trasmissione “Verissimo”. Sempre nel 2022, la Velina russa Vera Atiuskina ha scelto un outfit e una borsa di Miriam Tirinzoni. Durante EXPO Dubai 2022, ha ricevuto la menzione come “Stilista Rivelazione 2021”. Nel luglio del 2022, è stata insignita del Premio Accademico d’Onore Cartagine presso la Sala Protomoteca del Campidoglio a Roma dall’Associazione Cartagine.