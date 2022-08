Esce oggi “Vivendo” il racconto di un viaggio interiore nel nuovo singolo di Myriam Somma

Condividi

“VIVENDO” IN BILICO

Il racconto di un viaggio interiore nel nuovo singolo di Myriam Somma

Dopo il successo di “Vorrei”, cantato in coppia con Salvatore Riso, Myriam Somma torna con un nuovo singolo intriso di “saudade” che si intitola “Vivendo”.

“Vivendo è un brano che racconta un viaggio dentro sé stessi, un viaggio in cui riaffiorano ricordi, scelte e persone messe da parte ma mai completamente dimenticate.” – racconta Myriam – “Una condizione ricorrente, comune a tante persone, che spesso ci porta a vivere in bilico, sospesi tra i nostri sogni e una realtà che tante volte ci richiama brutalmente ad essa.”

La musica e il sound richiamano immediatamente suggestioni legate al Sud America, agli aperitivi in spiaggia, ai tramonti estivi, dove i suoni di una allegria lontana si fondono col silenzioso ondeggiare del mare.

“Mi piace che questo brano non esprima giudizi” – continua Myriam – “si limita a fare un’istantanea del momento guardando le cose per quello che appaiono.”

Un messaggio ben reso anche nel videoclip in cui la protagonista non guarda mai l’obiettivo, permettendoci di osservarla ma non di entrare nei suoi pensieri.

“Vivendo” è disponibile in digitale dal 10 agosto 2022 su tutte le piattaforme.