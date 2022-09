Esce oggi il nuovo singolo di Elena “Ritrovarsi ancora”

Condividi

A pochi mesi da “Sento”, il suo singolo di debutto, Elena Canti esce oggi 16 settembre con “Ritrovarsi ancora” nuovo singolo che, pur restando coerente con le sonorità di Sento, muove nuovi e promettenti passi nel campo della ricerca testuale e melodica. Infatti, se in “Sento” Elena ha esplorato il complesso rapporto con il sé, “Ritrovarsi ancora” porta il discorso sul rapporto con l’altro, descrivendo una relazione che si fonda su un labile equilibrio, in un fitto gioco di rimandi, in cui i due protagonisti si perdono per poi ritrovarsi. Tra allontanamenti e avvicinamenti, inizi quasi sussurrati come fossero confessioni e ritornelli liberatori cantati a piena voce, “Ritrovarsi ancora” di Elena riconosce l’ambivalenza del sentirsi vulnerabili e al tempo stesso protetti descrivendo momenti quotidiani di condivisione, e la difficoltà dello stare in piedi quando tutto intorno oscilla. Nel farlo, non manca di confermarci le sue capacità canore, che Sento aveva anticipato ma non ancora pienamente manifestato. Il brano esce con la prestigiosa etichetta SAAR Records che ha lanciato artisti del calibro di Vasco Rossi e Adriano Celentano.