Esce il videoclip del brano “Fammi sentire in un sogno” di Claire D in occasione della giornata mondiale dedicata all’Alzheimer

In occasione della giornata mondiale dedicata all´Alzheimer, che si celebra il 21 settembre, uscirà il videoclip del brano “Fammi sentire in un sogno”, di Claire D, alter ego artistico di Chiara Lo Presti, cantante di origine siciliana.

Uscito lo scorso 27 maggio, il brano fa parte del nuovo album “Voglio vivere così“, un progetto musicale d’autore in chiave prevalentemente jazz, dove la bellezza delle composizioni musicali si sposa con testi intensi e toccanti, che trattano temi di grande valenza sociale.

Tra questi spicca “Fammi sentire in un sogno”, un dialogo intimo che sembrerebbe sussistere tra due interlocutori, ma che in realtà si rivela un monologo nostalgico e pieno d´affetto. La protagonista reclama ed insieme celebra un tempo trascorso, fatto di condivisione e complicità ormai perduto.

È il racconto di una figlia che cerca di comprendere chi si nasconda dentro lo sguardo della madre malata, affetta da Alzheimer, che pur essendo lì con lui, sembra essere un’altra donna, a tratti sconosciuta persino a se stessa.

Il forte desiderio di trovare nuovamente un punto d’incontro, nonostante il dolore, conduce tuttavia il protagonista alla ricerca di una nuova dimensione condivisibile, sospesa tra sogno e realtà, tra presente e passato che dà vita a questa canzone.

“Fammi sentire in un sogno…..portami lì dentro nel tuo mondo….” recita infatti una parte del testo, scritto dall’autore Beppe Frattaroli e dedicato alla madre.

Nel brano, grazie al suo spiccato senso artistico, Claire D reinterpreta questo dialogo evocandone la drammaticità ma lo restituisce al pubblico con dolcezza e passionalità, doti che contraddistinguono ogni sua interpretazione. Con la sua voce riesce a toccare le corde giuste, quelle che commuovono e veicolano le emozioni più vere a chi ascolta.

Diretto dal regista Mattia Bello, il videoclip é stato girato presso la Casa di Riposo “Umberto I” di Montebelluna (TV), location scelta per rendere il piú possibile veritiero il contesto del brano. Il Direttore della Fotografia é Antonio Roman mentre la Direzione Casting é stata affidata a Alessandro Andolfato.

Un videoclip che di sicuro rafforzerá con le sue immagini il racconto profondo e toccante di questo brano, per dar voce e far accendere ancora una volta i riflettori su questa malattia molto diffusa. E attraverso la musica il messaggio viene veicolato nel migliore dei modi.