Esce il 27 Maggio “Fammi sentire in un sogno”, il nuovo singolo di Claire D

Condividi

Le note classiche del pianoforte, potenti e al contempo leggere, nella loro essenzialità, sorreggono la melodia avvolgente di “Fammi sentire in un sogno” nuovo singolo di Claire D, alter ego artistico di Chiara Lo Presti, cantante di origine siciliana, in uscita on air su tutte le principali radio nazionali il 27 maggio. Il brano fa parte del nuovo album “Voglio vivere così”, un progetto di musica d’autore in chiave prevalentemente jazz, in cui i testi, profondi e toccanti, sposano la bellezza dei componimenti musicali, affrontando temi di grande valenza sociale.

Tra questi spicca “Fammi sentire in un sogno”, dialogo intimo che inizialmente sembrerebbe sussistere tra due interlocutori ma che in realtà si rivela un monologo poetico e nostalgico nel quale si reclama e celebra un tempo trascorso fatto di condivisione e complicità che tuttavia si evince sia andato perduto .

Il desiderio di trovare nuovamente un punto d’incontro, conduce tuttavia il protagonista alla ricerca di una nuova dimensione condivisibile, sospesa tra sogno e realtà, tra presente e passato che da vita a questa canzone, l’ambito privilegiato attraverso il quale un figlio cerca di comprendere chi si nasconda dentro lo sguardo di sua madre ora malata (affetta da Alzheimer) che pur essendo lì con lui, percepisce sia di fatto un’altra donna, a tratti sconosciuta persino a se stessa.

“Fammi sentire in un sogno…..portami lì dentro nel tuo mondo….” recita infatti una parte del testo, scritto da Beppe Frattaroli e dedicato alla madre.

Claire D. ,artista poliedrica, reinterpreta questo dialogo evocandone la drammaticità ma lo restituisce al pubblico con la dolcezza e la passionalità che contraddistinguono ogni sua interpretazione andando a toccare le corde giuste, quelle che commuovono, che veicolano le emozioni più vere a chi la ascolta.

Nata a Taormina, si trasferisce a Roma e comincia a collaborare con il cantautore Beppe Frattaroli, iniziando la sua esperienza on stage in alcuni club e locali musicali romani. E’ stata allieva di Lorena Favot, vocal coach e autrice rinomata sulla scena del Jazz del FVG e ha partecipato a numerosi concorsi di levatura nazionale, dove si è posizionata sempre nelle finali. In particolare è vincitrice nel 2007 della XXesima edizione del concorso nazionale “Percoto Canta” di Udine, nel 2012 del “SJ Music Award” e della XIesima edizione del Festival “Voci d’Oro” di Montecatini Terme. Nel 2016 vince una delle edizioni del talent “Tu Si que Vales” e non ultimo per importanza sale sul podio del “Premio Mia Martini 2020”, vincendo nella categoria nuove proposte per l’Europa con il brano “Solamente Tu” inserito nel nuovo album.

E’ stata una delle protagoniste del musical “Insoliti Accordi” del CEM, Associazione Cultura e Musica di Pordenone e voce solista all’interno dello spettacolo teatrale “Red Music” di Roberto Pagura, dell’Associazione Culturale Molino Rosenkranz sempre a Pordenone nel 2008.

Per un periodo ha fatto parte del gruppo Harmony Gospel Singer e dal 2009 ad oggi collabora costantemente con la direzione artistica dell’Accademia Vocem per la realizzazione di eventi culturali e benefici. Ha collaborato con il regista ed attore Andrea Ortis allo spettacolo “Novelle per un anno” in qualità di voce solista, interpretando i brani della cantautrice siciliana Rosa Balistreri.