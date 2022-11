Esce il 18 novembre “TAROCCHI” – Il nuovo singolo di Veronica Di Nocera. Nuove sonorità che si ispirano agli anni ’80

Condividi

“Il brano descrive il mio stato d’animo all’interno di una società che si nutre sempre più di apparenze”

TAROCCHI è il nuovo singolo della cantautrice campana Veronica (Veronica Di Nocera), disponibile dal 18 novembre. Il brano, prodotto da Mario Romano – producer della hit mondiale Tacatà – , uscirà con l’etichetta CDF RECORDS e sarà distribuito da UNIVERSAL MUSIC GROUP (INGROOVES).

Dopo il successo del brano VIVARIUM e di ACUSTICO, la cantautrice ritorna sulle scene musicali con un progetto innovativo, mettendosi in gioco con nuove sonorità che si ispirano agli anni ’80 e sperimentando un lato artistico completamente inedito.

https://youtu.be/5R2_giiLnOk

Come afferma la stessa Veronica «Tarocchi descrive il mio stato d’animo all’interno di una società che si nutre sempre più di apparenze. Questa canzone, infatti, è una grande metafora che paragona la nostra vita quotidiana ad uno spettacolo circense. Nel circo i giullari sfilano recitando ruoli prestabiliti, gli stessi che, nella vita quotidiana, ci vengono imposti dalla società e che indossiamo per dare vita al nostro spettacolo di apparenze. L’intento di Tarocchi, però, non vuole essere soltanto quello di denunciare i meccanismi della realtà nella quale viviamo, ma vuole anche porsi come punto di rottura con questi stessi schemi malsani. Infatti, così come il Matto nel mazzo dei Tarocchi rappresenta la parte più spontanea e irrazionale di una persona, allo stesso modo il brano sottolinea la necessità di liberare la spontaneità che ognuno di noi ha in sé, avendo semplicemente il coraggio di rischiare e mostrarsi nella propria autenticità».

Tarocchi segna un punto di svolta nel percorso artistico della cantautrice Veronica, che realizza un inaspettato brano dalle sfumature elettroniche ispirate agli anni ’80, capaci di trasportare l’ascoltatore all’interno della grande metafora del circo racchiusa nel testo.

Con questo nuova uscita musicale, Veronica ci presenta un’intima e inedita versione di sé, indirizzando il suo lavoro verso sonorità ed elaborazioni testuali che si allontanano dai precedenti progetti artistici.

Profilo Instagram: https://www.instagram.com/veronicadinocera/?hl=it