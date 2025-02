Eruzione Etna, chiuso aeroporto di Catania: stop ad arrivi

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Aeroporto di Catania chiuso. La società di che gestisce l'aeroscalo siciliano ha comunicato in una nota che "a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud e Sud-Ovest del vulcano (settori C1 e C2) fino alle ore 17 ora locale, con conseguente interruzione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania, che permane fino alle ore 19 ora locale. Consentite le partenze degli aeromobili già presenti in aeroporto". "I passeggeri", continua la nota", sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.