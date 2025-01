Ermal Meta a Verissimo: “Con mia figlia sono rinato. È stato un parto complicato”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Ermal Meta è diventato papà della piccola Fortuna, nata a giugno del 2024. Ospite oggi, 19 gennaio, a Verissimo il cantautore ha raccontato le complicanze che ha affrontato la compagna Chiara durante la gravidanza e il parto. “Non ho potuto abbracciarla subito, perché è stato un parto travagliato”, ha raccontato Ermal Meta a Silvia Toffanin. Il cantautore non ha specificato quali complicanze si sono verificate durante il parto, ma ha confessato che a salvare la bambina è stata proprio la sua compagna e mamma di Fortuna, Chiara Sturdà: “Ha avuto una gravidanza difficile, lei non dorme praticamente da un anno. Ha salvato lei questa bambina”, ha detto Ermal. “È proprio perché non dormiva mai che è stata in grado di capire che c’era un problema, altrimenti non se ne sarebbe accorta. È stata un’eroina”. Fortuna oggi ha quasi sette mesi e batte le mani quando vede il suo papà in televisione: “Quando l’ho presa in braccio per la prima volta piangeva tantissimo, ho cominciato a cantarle una canzone, così ha smesso di piangere lei e ho iniziato io”. Ermal Meta racconta con orgoglio come la sua vita sia cambiata in meglio da quando è diventato papà: “Sono immensamente felice di svegliarmi alle 7 da quando c’è lei. All’inizio chiedevo sempre se fosse davvero lei mia figlia, non ci credevo. È un’emozione indescrivibile, è come se fossi nato una seconda volta”. —[email protected] (Web Info)

