Episodio Ursula Von der Leyen. Regione Campania, Gennaro Oliviero: “Rispetto per le donne”.

“Rispetto per le donne”. Questo il messaggio del Presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero, dopo il grave episodio di oggi di cui è stata protagonista la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen.

“Oggi ad Ankara è stata vissuta una scena di inaudita violenza contro la leader della Commissione Europea Ursula Von der Leyen – ha dichiarato il Presidente Oliviero – Lasciata senza sedia ed isolata sul divano ha dovuto prendere atto in un unico momento di un gravissimo scadimento umano, di una mancanza di rispetto istituzionale, ma anche e soprattutto di quanto lunga e tortuosa sia ancora la strada della civiltà per alcuni uomini e certi paesi. Come uomo provo vergogna che nel 21esimo secolo si possa assistere ad una scena meschina e misogina, come rappresentante della istituzione regionale sento il dovere di garantire, ogni giorno ed in tutte le occasioni, tutto l’impegno affinché la parità di genere sia un fatto avvenuto e vissuto e non più una declamazione di nobili principi”.

