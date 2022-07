Enzo Gragnaniello in concerto domani a Castel Campagnano (Ce) all’interno del programma della Fiera della Maddalena 2022

Condividi

Caiazzo, 20 luglio 2022 – Enzo Gragnaniello, vincitore di quattro targhe Tenco e autore di canzoni celeberrime come “Cu’mme” e “Alberi”, si esibirà in concerto domani, 21 luglio alle 21 a Castel Campagnano (Caserta) in largo Vittime della Shoah. Il concerto è incluso nel programma della Fiera della Maddalena 2022, finanziata dal POC 2014-2020 della Regione Campania e che vede uniti nell’organizzazione i Comuni di Caiazzo, Piana di Monte Verna, Amorosi, Castel Campagnano, Ruviano e Puglianello.

Dopo il successo dell’evento inaugurale di Piana di Monte Verna (CE), della seconda giornata all’insegna della tipicità e della musica nel cuore di Amorosi (BN) e della terza e quarta giornata trascorsa tre le bellezze dei centri storici di Ruviano (CE) e nella sua deliziosa frazione di Alvignanello, e di Puglianello (BN), la Fiera arriva a Castel Campagnano con il concerto di Gragnaniello, per volontà del sindaco Gennaro Marcuccio. Clou dell’evento sarà la Fiera vera a propria, che tornerà a Caiazzo 22, 23 e 24 luglio dopo due anni di stop a causa dell’emergenza Covid-19, con tanti artisti di strada e stand enogastronomici.

Tutte le informazioni sulla kermesse e sui prossimi eventi, il cui direttore artistico è Michele M. Ippolito, sono disponibili sul sito www.fieradellamaddalena.it.