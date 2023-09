Ente idrico campano, interrogazione di Nappi (Lega): è mai possibile affidare un servizio da milioni di euro senza le garanzie di legge?

Condividi

“È possibile che l’Ente idrico campano affidi a una società (la Itl Spa) un servizio da svariati milioni di euro – in un settore strategico per la salute dei campani – senza avere alcuna garanzia di copertura economica e in spregio alla normativa statale vigente? Considerato che tutti sembrano girarsi dall’altra parte, pur sperando di essere smentito perché sarebbe gravissimo, con una interrogazione consiliare che deve avere pronta risposta per la gravità della questione, ho chiesto a De Luca e ai suoi di verificare e, nel caso, di assumere i provvedimenti necessari”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

Interrogazione Ente Idrico Campano – Affidamento SII