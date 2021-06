Enrico Panini, Capo della segreteria politica del Sindaco Metropolitano risponde a comunicato di Simeone su Ctp

Condividi

“Gaetano Simeone, Consigliere del Presidente della Giunta Regionale nelle materie afferenti al Trasporto Pubblico Locale di linea e non di linea, ha diffuso un comunicato stampa su CTP francamente imbarazzante per le inesattezze ed improvvisazioni.

Non è vero che il Tribunale si è pronunciato negativamente su CTP respingendo la domanda di concordato.

La stessa deve ancora essere presentata.

Circa la costituzione di una società che garantisca trasporto pubblico, salvaguardia dell’occupazione e tutela del patrimonio di cto verso i lavoratori e o creditori nulla di ciò che scrive il consigliere ha il benché minimo fondamenta bella realtà.

Il resto degli apprezzamenti sulla nostra amministrazione li lasciano al consigliere consigliandolo di guardarsi intorno e di leggere i rapporti sui livelli di qualità dei trasporti regionali.

Forse il Presidente gli ha chiesto di lavorare sulla qualità e non sulla fedeltà”.

ENRICO PANINI CAPO DELLA SEGRETERIA POLITICA DEL SINDACO METROPOLITANO



