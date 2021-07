“Enrico Caruso 1921-2021. La voce, il mito”: parte la rassegna dedicata al grande tenore – Ecco il programma

Parte oggi 18 luglio 2021 da Villa Fiorentino a Sorrento, con lo spettacolo di Gigi Finizio e un’orchestra di 17 elementi, il cartellone di iniziative promosse e finanziate dalla Regione Campania per celebrare il grande tenore Enrico Caruso a cento anni dalla sua scomparsa.

In programma fino al 31 dicembre ci sono concerti, reading, mostre e altri eventi con la partecipazione di artisti di fama nazionale e internazionale e come scenario luoghi simbolici legati all’attività del cantante lirico noto in tutto il mondo. Il programma completo della rassegna intitolata “Enrico Caruso 1921-2021. La voce, il mito” è scaricabile cliccando qui.

L’evento di domani sarà trasmesso in diretta streaming sull’Ecosistema digitale per la Cultura all’indirizzo: clicca qui.

SCARICA IL PROGRAMMA